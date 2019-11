"A Sort Of Weird .START", nuovo circuito dell'arte al Macro Asilo

A Sort Of Weird è un progetto appena avviato che ha come obiettivo la creazione di spazi polifunzionali che fungano da ponte tra New York, Roma (e l'Italia in generale) e il resto del mondo, dove artisti e fruitori avranno a disposizione spazi espositivi, una academy e un coworking creativo nell’ottica di un costante scambio. Ma non solo: il progetto A Sort Of Weird... prevede la realizzazione di un "nuovo circuito dell'arte", fuori dalle dinamiche attualmente dominanti dove l'artista è visto come un pollo da spennare o un hobbysta. Questo circuito sarà incentivato attraverso eventi, magazine, divulgazione, video, podcast, speech e molto altro. La missione del progetto è quella di restituire una dignità professionale ad una categoria ormai relegata ai margini del mercato del lavoro.



Nell'evento di presentazione si parlerà dello stato attuale dell'arte contemporanea, dei prossimi passi del progetto e interverranno artisti e tecnici del settore



La scaletta dell'evento:



- Proiezione del video di presentazione del progetto, introdotto poi dai suoi creatori: Barbara Polvora, Valerio Savaiano, Emanuela Olini, Davide De Vito e Mario Toccafondi;



- Talk con gli artisti Andrea Cardia (pittura), Giacomo Carmagnola (grafica/pixel sorting), Barbara Polvora (illustrazione/pittura), Angelo M. Farro (sound design/colonne sonore), Mario Toccafondi (grafica/pittura), Carlo Marzari (musicista), Emanuela Olini (illustrazione/fotografia), Giulia Santilli (attrice/doppiatrice). Modera Valerio Savaiano;



- Q&A + interventi "esterni" e guest star a sorpresa.



A Sort Of Weird .START.

sabato 16/11/19 dalle ore 11.15 alle ore 13

Sala Cinema del Macro Asilo (Via Nizza 138/Via Reggio Emilia 54)





Contatti utili:

Valerio Savaiano - 347 49 57 950

Barbara Polvora - 392 36 89 022

info@asortofweird.com

