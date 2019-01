'Le Lacrime di Napoli' di Tania Rennella

GIOVEDI 17 GENNAIO 2019 [ore 19.00]

Presentazione del libro "Le LACRIME DI NAPOLI"

romanzo d'esordio di Tania Rennella

[Guida Editori | Pagine d'Autore, 2018]



Sarà presente l'Autrice

Modera il giornalista Michelangelo Iossa



Saranno gli spazi del Marta Ray Travel Book Bar ad ospitare la prima presentazione romana del libro "LE LACRIME DI NAPOLI", romanzo d'esordio della scrittrice e giornalista franco-italiana Tania Rennella.



SINOSSI



Marie, giovane donna parigina, vive a Napoli con suo marito e i suoi figli. Scopre il dramma che si svolge alle porte della città: cumuli di spazzatura che invadono le strade scuotendo psicologicamente un’intera popolazione. Marie grida la sua rivolta e punta il dito contro le organizzazioni criminali che gestiscono in modo illegale i rifiuti tossici.

Una pratica illecita resa possibile grazie alla negligenza, forma “elegante” dell’immoralità di coloro che sanno e lasciano fare. Allarmata dal pericolo, questa giovane madre deve prendere una decisione immediata e crudele: trasferirsi a Parigi per proteggere i suoi figli oppure rimanere per salvaguardare la sua famiglia unita Una scelta che metterà in discussione la sua vita e a dura prova le sue convinzioni…





BIOGRAFIA dell'Autrice



Tania Rennella è una giornalista franco-italiana cresciuta a Parigi. Inizia la sua carriera nella stampa per poi dirigersi verso il mondo della TV come conduttrice.

Al suo profilo di giornalista aggiunge una vera passione per la psicologia e parapsicologia, che l’ha portata a studiare l’esistenza e il percorso dell’anima. Esplorare e comprendere la relazione umana è la sua scuola di vita.

Attualmente frequenta un Master in Coaching familiare, convinta che la famiglia sia il luogo dove nasce l’Amore, perché dove c'è Amore c’è Grandezza.



#lelacrimedinapoli #taniarennella

#guidaeditori #martaraytravelbookbar

Le Lacrime di Napoli - Tania Rennella



MARTA RAY TRAVEL BOOK BAR

Borgo Pio, 192 – Roma

INFO E PRENOTAZIONI

info@travelbookbar.com