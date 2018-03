A Roma, l'orizzonte senza fine dell'Arte

PromArte prosegue la sua attività di ricerca e proposta artistica con “Infiniti Mondi”, una grande mostra con il Patrocinio Morale della Regione Lazio, che raccoglie le sensibilità e i linguaggi di numerosi artisti dello scenario contemporaneo. Inaugurerà venerdì 6 aprile alle ore 17:30, presso la Galleria d’Arte “La Pigna”, nelle splendide sale di Palazzo Maffei Marescotti, a Roma, e sarà aperta al pubblico fino al 16 aprile 2018. Il vernissage sarà l’occasione per la presentazione critica della rassegna a cura di Francesca Bogliolo, critica d’arte e autrice di importanti pubblicazioni e Giorgio Vulcano, storico e critico d’arte, a cui seguirà la performance pianistica di Stefano Benassi.



La collettiva organizzata da PromArte e corredata da un ampio catalogo, muove dall’idea che l’opera d’arte possa avere una capacità intrinsecamente creatrice e che l’artista possa quindi essere come una sorta di architetto che rivoluziona l’esistente. Per riuscire nell’intento, abbatte le pareti e sposta i pilastri di ciò che è usuale e consolidato.



L’artista sgretola il pavimento sotto i nostri piedi, sfonda i soffitti che limitano l’apertura alare dei pensieri e apre finestre laddove non ce ne erano. In breve, disorienta e rielabora dando vita a innumerevoli possibilità della vita e dell’esistenza. Possibilità a cui non avevamo pensato, che non avevamo previsto.



Gli artisti in mostra sono effettivamente come architetti un po’ folli che, declinando la propria ispirazione creativa tra pittura, fotografia, scultura e installazione, si divincolano da regole e legacci, prefigurando realtà potenziali nel paradosso di rimanere comunque all’interno dei confini e dei criteri, regolati, del mondo della produzione artistica.



Il celebre scrittore Marcel Proust diceva che “la vera scoperta non consiste nel trovare nuovi territori, ma nel vederli con nuovi occhi” ed è con questa suggestione che “Infiniti Mondi” ci dona occhi nuovi, uno sguardo appena nato con cui decostruire e ricostruire le realtà che ci avvolgono, scorgendo in questo modo nuovi e infiniti mondi.







Mostra: “Infiniti Mondi”

Presentazione critica: Dott.ssa Francesca Bogliolo e Dott. Giorgio Vulcano

Spazio espositivo: Galleria d’Arte “La Pigna”, Palazzo Maffei Marescotti, via Della Pigna 13/A – 00186 Roma

Durata: 6/16 aprile 2018

Vernissage: venerdì 6 aprile 2018 ore 17.30

Artisti: Carlo BALLJANA, Marco BARUZZO, Giulio BELLONI, Silvana BOCCADIFUOCO, Caterina CALDORA, Angelo COLANGELO, Tammaro CRISTIANO, Zeno DA VERONA, Federico DE ANGELIS, Antonio DI LEGGE “NINNI NOMO”, Veronica DIQUATTRO, Ciro D'ALESSIO, Gennaro FALCONE, Giusy Cristina FERRANTE, Massimo FERRI, Giacomo FRIGO, Maria FUSCO, Rosangela GIUSTI, Maura GOTTARDO, Rossana JACCHEO, La BEA, Tina LUPO, Katariina MANSIKKANIEMI, Giuseppe MUCCI, Maria Rita ONOFRI, Giovanna OREGLIA, Silvano OTTAVIANI, Ubaldo PETRONI, Paolo REMONDINI, Maria Laura RICCOBONO, Guillermina RIVERA “GUIKNI”, Annamaria RUGGERI, Franca SACCHI, Celestina SALEMI “CELESTE”, Renzo SBOLCI, Claudio SECCIANI, Josefina TEMIN, Giovanni TRIMANI, Donatella VIOLI.

Ingresso gratuito

Orari: 15.30 – 19.30 (domenica chiuso)

Curatori mostra: Donatella Maresca, Irene Prokulevych.

Organizzato da: PromArte

