A Roma l'anteprima del film documentario “I siciliani”

Il film documentario I SICILIANI, scritto e diretto dal regista Francesco Lama, sarà presentato a Roma al Cinema Caravaggio (Via Giovanni Paisiello, 24) mercoledì 29 marzo alle ore 21. Ingresso gratuito. Alla proiezione, in anteprima assoluta, in attesa dell'uscita nazionale, saranno presenti il regista Lama e alcuni componenti del cast tra cui Maria Grazia Cucinotta, Tony Sperandeo, Ninni Bruschetta, Leo Gullotta, Antonio Emanuele e Pietrangelo Buttafuoco. La pellicola approda a Roma dopo il successo ottenuto al 62° Festival Internazionale del Cinema di Taormina a giugno 2016 e dopo l'anteprima mondiale al prestigioso BAFTA di Londra a Piccadilly Circus a settembre 2016. Un lungo viaggio che attraversa la Sicilia, dai vari dialetti ai molteplici paesaggi che variano di continuo senza sosta, ed è proprio lì, attraverso la natura, che il racconto diventa vivo e i siciliani si aprono orgogliosi come se il sole o il mare fossero di individuale proprietà, appartenuti a qualche avo e lasciato tutto quanto a loro in eredità! "Questo film documentario - afferma il regista Francesco Lama - è pieno di tutto e di tutti, rappresenta I Siciliani e la Sicilia in modo veritiero, reale e senza nulla di inventato o artefatto". Il film è stato girato in molte parti della Sicilia, dallo stretto di Messina all'Etna, dai Nebrodi alle Madonie. In un piccolo paesino al centro della Sicilia, vive un ragazzo, di nome Ignazio Bonaventura interpretato da Antonio Emanuele, che "campa" di lavoretti saltuari, naturalmente in nero, e iscritto nelle liste di collocamento come perenne disoccupato. Il ragazzo stanco della sua condizione di vita, decide di scrivere un libro sul popolo siciliano, inizia così una grande avventura che lo porta ad intervistare il popolo siciliano e tanti personaggi noti, da Maria Grazia Cucinotta, a Leo Gullotta, Tony Sperandeo, Pietrangelo Buttafuoco e Ninni Bruschetta. Durante il suo viaggio incontra diversi personaggi, dal mafioso Don Ciccu interpretato da Tony Sperandeo, all'Onorevole interpretato da Filippo Glorioso, e molti altri che rappresentano in qualche modo I Siciliani. Ignazio è convinto di poter trovare delle risposte ai tanti misteri del pensiero di questo complicato popolo per poter capire anche se stesso! I Siciliani è prodotto da nucciarte produzioni, soggetto e sceneggiatura Francesco Lama, direttore della fotografia Davide Cuscunà, fonici Alba Caliò e Alessandro Candido, consulenza legale Rossana Portale, assistenti alla regia Beppe Manno, Davide Cuscunà, Scenografia Nuccia Mileti. Le musiche sono state composte ed eseguite da Joe Castellano blues Band - Rondo Siciliano - Gruppo Folk I Nebrodi - Diego Spitaleri/Anna Bonomolo/Folkage Etno Band - Davide Cuscunà/Antonio Smiriglia. Fanno inoltre parte del cast artistico: Adriana Tuzzeo, Giulia Giuffrè, Sosicle Barone, Peppino Ciccia, Salvatore Celano, Nunzio Buttà, Santo Trovato, Filippo Glorioso, Salvatore Celano, Giovanni Torres La Torre, Marilena Barca, per la prima volta sullo schermo il piccolo Ludovico Maria Lama e soprattutto il popolo Siciliano. Il film è prodotto dalla nucciarte produzioni con il sostegno di Sicilia outlet Village, Irritec, Fondazione Mancuso Onlus, A 'Vucciria old Sicily&new food Milano'. link del trailer: https://www.youtube.com/watch?v=808mmDBhXQU

