A primavera vieni a scoprire Cinecittà Segreta

Per quattro weekend, dal 7 al 28 Aprile, gli Studios aprono ai visitatori i luoghi dove prende vita il cinema. Ingresso eccezionale al pubblico a: reparti scenografie, attrezzerie, Cinegarden e palazzine storiche.

Dal 7 aprile tornano gli appuntamenti speciali con i luoghi più segreti degli Studios di Cinecittà, quelli riservati agli “addetti ai lavori”. Per quattro weekend primaverili, e per le festività del 25 aprile e il 1° maggio, i visitatori che acquisteranno il biglietto di Cinecittà si Mostra, che include i grandi set all’aperto e le mostre permanenti (Perché Cinecittà, Girando a Cinecittà e Backstage. Un percorso didattico per Cinecittà) avranno un’opportunità in più: quella di scoprire i luoghi dove il cinema prende vita. In compagnia di guide qualificate, gli ospiti visiteranno una location diversa per ciascun weekend: si comincia il 7-8 aprile con il Cinegarden, dove nascono allestimenti floreali per il cinema e la televisione. Il 14-15 aprile sarà il turno dell’Attrezzeria per conoscere il lavoro del set decorator e scoprire statue, monili e oggetti d’arredo di epoche e stili diversi, dalla Roma imperiale all’antico Egitto; il 21-22 aprile apriranno al pubblico per la prima volta le stanze della Palazzina Presidenziale di Cinecittà, gioiello dell’architettura degli anni ’30, dove vengono conservati arredi, bozzetti scenografici ed elementi scenici. A chiudere il ciclo, il 28-29 aprile, la Falegnameria dove un maestro artigiano spiegherà la lavorazione dietro alla realizzazione di un scenografia. E per il Giorno della Liberazione e la Festa dei Lavoratori l’appuntamento è con le Visite Speciali in Famiglia, che vedrà itinerari e laboratori ad hoc pensati per i grandi e i più piccoli con tante attività in cui cimentarsi. In programma, per il 25 aprile, un percorso incentrato sulla misteriosa scultura della Venusia di Federico Fellini (costruita per il suo Casanova) protagonista di un racconto fantastico tra realtà e finzione. I visitatori scopriranno i segreti degli Studios, la storia di Cinecittà e dei suoi “abitanti”, e, grazie a tante attività potranno realizzare un personale elaborato da portare a casa. Il 1° maggio invece i set verranno animati da un tour speciale i cui ingredienti principali saranno racconti, segreti, aneddoti cinematografici e attività laboratoriali.

Per scoprire che Cinecittà è davvero un luogo fuori dal tempo.

Tutti i dettagli su calendario, orari e prezzi: www.cinecittasimostra.it