A Pasqua Effetti Speciali a Technotown

Trascorrere le festività pasquali nella ludoteca scientifica di Technotown sarà un’esperienza unica. Nel giorno di Pasqua e durante l’apertura straordinaria del lunedì di Pasquetta saranno a disposizione dei visitatori, grandi e piccoli, numerose attività didattiche.

A Pasqua torna Effetti Speciali. Avreste mai pensato di poter volare o rendervi invisibili, di poter diventare giganti o sfuggire al crollo di un palazzo rimando completamente illesi. In questo viaggio potrete provare a scoprire e a ricostruire come sono ideati e realizzati gli effetti speciali nel cinema, come è possibile scomparire e volare e molto altro ancora.

Tutto questo sarà possibile grazie al “virtual set” un vero e proprio studio televisivo virtuale che permette attraverso la tecnica del “croma key” di essere catapultati in qualsiasi momento in qualunque luogo si voglia. Grazie all’aiuto di un tutor potrete osservare e sperimentare alcuni trucchi del cinema improvvisandovi supereroi per un’ora.