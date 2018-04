A parlar di Dante-Ulisse e il XXVI dell'Inferno

ULTIMO APPUNTAMENTO DELLA STAGIONE CULTURALE 2017/2018, che si concluderà con l'esegesi e la lettura di uno dei canti più famosi e emozionanti dell'Inferno dantesco!





DOMENICA 22 APRILE alle 17:30



al "MAMELI 27"

(Via G. Mameli, 27 - ROMA, Trastevere)



"A parlar di Dante": Esegesi e lettura canto XXVI dell'Inferno- Ulisse



Dopo i primi quattro incontri dedicati all'Amore, alla biografia di Dante e al tema della Gloria letteraria ecco il quinto appuntamento della nuova rubrica “A Parlar di Dante” al Mameli27, evento originale di promozione e divulgazione della Divina Commedia di Dante Alighieri a cura di Martina Michelangeli.



In questo incontro si svolgerà l'esegesi e la lettura del canto XXVI dell' "Inferno", canto nel quale verrà presentato l'eroe greco Ulisse e si parlerà nell'esegesi del mito di quest'uomo la cui fama riecheggia sin dall'antichità e dell'importanza del viaggio dantesco e del valore della conoscenza.



Con la collaborazione di:

il Maestro Francesco Paniccia al pianoforte

l'attore Giuseppe Renzo alla lettura



Martina Michelangeli (Marino- RM, 1989) dopo gli studi scientifici (a.a. 2007-2008), la laurea in Lettere Moderne presso l'Università di Roma "Tor Vergata" (a.a 2010-2011) e la laurea Magistrale in Scienze del Testo presso l'Università di Roma "La Sapienza" (a.a. 2012-2013), ha concentrato la sua attenzione nel campo critico-filologico, in particolare riguardo gli studi danteschi. Nel febbraio 2012 la “Società Editrice Dante Alighieri SRL” ha pubblicato in ebook la sua tesi triennale. Ha collaborato con il laboratorio di Scienze del Testo per la trascrizione del manoscritto del “Fiore”, opera attribuita a Dante Alighieri, e della “vida” e la “razo” del trovatore Arnaut Daniel.Nel marzo 2014 la "Edizioni Galassia Arte" ha pubblicato un saggio sullo studio delle rime della “Divina Commedia”. Nell’aprile 2014 la “Edizioni Accademiche Italiane” ha pubblicato la sua tesi di laurea magistrale come pubblicazione scientifica.Nel luglio 2014 la "Edizioni Progetto Cultura" ha pubblicato il saggio di critica dantesca "Le Egloghe di Dante Alighieri". Nel settembre 2014 la "MonettieRagusa Editori" ha pubblicato il saggio "La personalità del Don Giovanni: l'importanza delle parole nella costruzione del Mito". Da novembre 2014 è redattrice della nuova rivista di studi danteschi "Dante Domani" della casa editrice IBUC.Nel marzo 2015 ha vinto il primo premio del concorso letterario "Premio Dante Alighieri 2015" della EA Editore. Dal febbraio 2014 cura eventi culturali incentrati sulla lettura di brani dei testi più famosi della letteratura italiana, con particolare attenzione ad eventi di divulgazione della "Divina Commedia"con associazioni culturali e amministrazioni comunali di varie città d'Italia.



Ingresso 10 euro



Preferibile la prenotazione:

3286103675 - 0689018978

caffe.mameli27@gmail.com

