"A occhi chiusi tra un'esplosione di stelle" - presentazione del libro al Clivo Bistrot

Sabato 23 settembre 2017, alle ore 17.00, presso il Clivo Bistrot si terrà la presentazione del libro "A occhi chiusi tra un’esplosione di stelle" di Carlo Flamini (AG Book Publishing).



È il 2012. Per Carlo un anno di cambiamenti, di crolli e nuovi equilibri. Proprio come in un film, deve affrontare qualcosa che ha dell'incredibile: un'apparente Presenza nella casa dove vive con la sua compagna. Presenza che viene additata dagli esperti da lui consultati come la vera causa del malessere della sua anima. L'unica soluzione possibile pare quella di andare lontano. Carlo parte, quindi, prima per l'Africa e poi come assistente su un'imbarcazione turistica tra le isole greche, alla scoperta e riscoperta di luoghi, persone e culture che gli permetteranno di compiere un lungo percorso, soprattutto interiore, e di vedere se stesso e la realtà con una luce nuova.



Clivo Bistrot

Clivo Rutario 63-65a

00152 Roma



Ingresso libero



Per informazioni: AG Book Publishing - ufficio stampa

tel. 3404191549 info@agbookpublishing.com