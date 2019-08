A lume di lumaca 2019 a Graffignano

Nei giorni del 16 e 17 agosto torna, dopo il grande successo delle due ultime edizioni, la suggestiva manifestazione “A Lume di Lumaca” nella cornice del borgo medioevale di Graffignano. A partire dalle 21,30 sarà possibile visitare il Castello Baglioni, fortezza del XIV secolo, ed il suo borgo illuminati con migliaia di candele e torce artigianali: gusci di lumaca brilleranno come da antica tradizione graffignanese legata alla processione dell’Assunzione. L’evento “A Lume di Lumaca”, organizzato e creato dall’Associazione Open Graffignano-Sipicciano (la Tuscia), sarà dunque un’occasione unica per vedere il centro storico di Graffignano illuminato da decorazioni di luce e da manufatti artigianali, creati con passione e fantasia in omaggio alla storia del paese. Si potranno, inoltre, ammirare i fantastici ”MANDALA” dell’Associazione “Le Filo…Sofie”, creazioni all’uncinetto su telaio, antiche rappresentazioni del cosmo, che orneranno le pareti del Castello ed il percorso della manifestazione. Sabato 17 agosto alle ore 22,30 il Corteo Storico degli “Sbandieratori e Musici Santa Rosa da Viterbo” partirà dalla piazza del Comune e percorrerà tutto il centro storico con le loro spettacolari esibizioni. All’interno del Castello sarà, inoltre, possibile visitare la mostra “Identità Mediterranee”, reperti di una villa romana del I secolo D.C. rinvenuti presso il Poggio della Guardia nella frazione di Sipicciano. Sarà allestita e visitabile dal 16 al 25 agosto nelle sale del Castello, la mostra personale del pittore GIULIANO ROSSI nostro concittadino. In concomitanza alla manifestazione “A Lume di Lumaca” si svolgerà presso lo spazio fiere la famosissima Sagra della Lumaca, nostro partner e sponsor da sempre, giunta alla XXIV edizione: un Agosto di sapori, tradizioni, arte musica e cultura all’ombra del Castello Baglioni di Graffignano.