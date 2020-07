"A letto dopo Carosello", lo spettacolo con Michela Andreozzi

Domenica 26 luglio, all'interno di "Sere d'estate", Festival al Castello di Santa Severa, va in scena lo spettacolo “A letto dopo CAROSELLO” con Michela Andreozzi.

Una sviolinata nostalgica e divertita agli anni Settanta visti con gli occhi di quella che allora era una bambina, una di quelle che giocava a campana in giardino o in strada, che impazziva per Sandokan e che improrogabilmente andava a letto dopo Carosello.

Uno spettacolo autobiografico, scritto dall’attrice con contributi di Giorgio Scarselli e Max Viola, coinvolgente e interattivo, tanto da portare gli spettatori a intonare le canzoni più in voga del momento e persino a sfidarsi in una sorta di Sarabanda dedicata ai Caroselli.

La regia è di Paola Tiziana Cruciani.

