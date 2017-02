A good american al Cinema Caravaggio

Docu-thriller co-prodotto da Oliver Stone, diretto da FRIEDRICH MOSER, con e su BILL BINNEY, il genio matematico ideatore di un rivoluzionario programma di sorveglianza che avrebbe potuto evitare l'11 settembre e gli ultimi attentati. A seguire INCONTRO con BILL BINNEY e il regista di FRIEDRICH MOSER "A Good American" è l'avvincente docu-thriller di Friedrich Moser, co-prodotto da Oliver Stone, in cui Bill Binney - il genio matematico ideatore di un rivoluzionario programma di sorveglianza - rivela che i servizi di sicurezza americani avrebbero potuto evitare l'11 settembre e i successivi attentati. Bill Binney, critto-matematico, decodificatore, analista dell'intelligence è stato Direttore Tecnico della National Security Agency (NSA) degli Stati Uniti, dove ha lavorato per più di 30 anni. Dopo la fine della Guerra Fredda, insieme a un piccolo team all'interno della NSA, inizia a sviluppare un rivoluzionario programma di sorveglianza in grado di captare qualsiasi segnale elettronico sulla terra, filtrarlo e fornire risultati in tempo reale, tutto questo senza invadere la privacy. Un programma perfetto - a parte per un dettaglio: troppo economico. Per questo motivo i vertici della NSA, bramosi di dollari, lo scaricano - tre settimane prima dell'11 settembre. Il 31 ottobre 2001 Binney diede le dimissioni, dopo aver scoperto che elementi del suo programma di monitoraggio dati (ThinThread) erano stati usati per spiare la popolazione americana.