A Geisha Day: le geisha escono dal Giappone per insegnare la loro arte

imenticate tutto quello che sapete delle geisha perché a settembre ci sarà la possibilità di conoscere davvero il loro mondo segreto in A Geisha Day, un evento unico ed eccezionale che si terrà a Roma.

Due geisha e due maiko (le giovani apprendiste) arriveranno in esclusiva dal Giappone per condurre dei workshop e per far vivere ai fortunati partecipanti la tipica giornata in una okiya, la geisha house.

A Geisha Day a Roma

Dalle lezioni di danza e canto, all’applicazione del bianco oshiroi, il make up tradizionale, al kitsuke, la vestizione del kimono. Per finire con l’ozashiki serale, il geisha party nell’ochaya, la casa del tè dove si esibiscono, che in questo caso sarà un raffinato ristorante della Capitale, sarà possibile entrare in contatto con i rituali della tradizione millenaria dell’intrattenimento e sfiorare la seta pregiata dei kimono di queste donne ammantate di un antico mistero, considerate delle vere e proprie superstar a casa loro.

La gei (arte) sha (persona) è una sacerdotessa consacrata all’arte, un'opera d’arte vivente che incarna l’Iki (perfezione e raffinatezza) a cui arriva dopo un tirocinio molto lungo e complesso che prevede lo studio di tante materie: dalla musica alla danza e al teatro, dal trucco alla letteratura e alla poesia, dal cerimoniale tradizionale all’etichetta giapponese, dalla cultura generale ai più vari argomenti di conversazione.

L'arte giapponese

La maiko o fanciulla danzante è la giovane apprendista che indossa un kimono dai colori sgargianti e fin dall’età di 15 anni studia il canto, la danza e impara a suonare lo shamisen, lo strumento tradizionale giapponese.

Godere dell’arte delle geisha è difficile anche a Kyoto, il loro quartier generale, perché vige la regola ferrea per cui ai loro spettacoli bisogna essere introdotti dai clienti abituali della casa del té.

Per questo A Geisha Day è davvero un’occasione speciale che si verifica per la prima volta al mondo e che permetterà ai partecipanti di immergersi nell’universo delle geisha che ha ispirato anche i più grandi pittori e artisti occidentali e continua a ispirare la cultura pop contemporanea.

Gli appuntamenti di A Geisha Day

Il 9 settembre presso Bollywood Club (via Adelina Patti, 5) e il 15 settembre presso Gur Prasad (via Luigi Bertelli, 16), dalle 11.00 alle 18.30, workshop “Un giorno in una geisha house”.

Lezioni di danza, musica e canto, make up oshiroi e vestizione del kimono. Al termine sarà possibile effettuare delle fotografie ricordo, insieme alle geisha, e verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

8/10/11/12/13/14 settembre, dalle 20.30 alle 23.00 ozashiki (geisha party) in un ristorante giapponese tradizionale o italian ozashiki (con menu italiano).