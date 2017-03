A colazione con Dante, Ariosto e Tasso

Il Casino Massimo Lancellotti: oasi di tranquillità nel centro di Roma, il piccolo Casino di architettura manierista custodisce gli affreschi dei Nazareni, dedicati ai più grandi poemi della letteratura italiana: la Divina Commedia, l'Orlando Furioso e la Gerusalemme Liberata. Fregi marmorei e ruderi antichi ornano il bel giardinetto all'italiana, oggi sede della Delegazione dei Francescani di Terra Santa. Relatrice: Dott.ssa Isabella Leone Appuntamento a Via Matteo Boiardo, 16. Non adatta agli amici a 4 zampe! Contributo visita: Offerta Libera. Telefono: 3401964054 Indirizzo E-mail: associazioneculturalecalipso@yahoo.com Pagina Facebook: Associazione Culturale Calipso I nostri eventi sono riservati ai Soci. Per associarsi, basta inviare i propri dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, C.F. e residenza) tramite modulo, e-mail, sms o telefono. La tessera associativa al costo di € 2,00 con scadenza 31.12.2017 verrà consegnata in occasione della prima partecipazione.