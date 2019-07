A Cinecittà World Miss Pomezia 2019

Miss Pomezia 2019

6^ edizione

Giovedì 11 luglio 2019 ore 18:00

Cinecittà World



Torna giovedì 11 luglio a Cinecittà World, il parco del Cinema e della Tv, l’attesissimo appuntamento estivo con Miss Pomezia. Questa sesta edizione coinciderà anche con la festa della città che vedrà nel giorno del suo Santo Patrono eleggere la più bella.

Le partecipanti, selezionate in tutto il territorio pometino, seguendo criteri di fascino ed eleganza, sfileranno sotto l'occhio attento di un’importante giuria scelta dalla Direttrice Artistica e Patron del concorso Ida Maggio. Presenteranno la serata il noto illusionista e showman Heldin affiancato da due giovanissime conduttrici Francesca e Miria.

Presidentessa di Giuria di quest’anno la Showgirl Emanuela Tittocchia.



“Seguire le Miss nel loro percorso professionale – afferma Ida Maggio – è l’obiettivo di questo concorso. L’incoronazione è solo l’inizio di un lungo anno lavorativo, in cui la vincitrice potrà acquisire le basi per intraprendere la sua strada nel mondo della moda e dello spettacolo, avendo alle spalle un team pronto a seguirla e consigliarla per sfruttare al meglio tutte le opportunità che le si presenteranno”.



Tanti i premi destinati alla Miss eletta e alle ragazze che si saranno maggiormente distinte durante la serata. La Vincitrice rappresenterà per un anno l'Immagine del Concorso, seguirà tutti gli eventi che promuoveranno il percorso stesso, sarà protagonista del Calendario Miss Pomezia 2020 ma non solo quest’anno ci sarà l’elezione anche di Miss Nomissimo e Miss Pomezia Social di quest’ultima l’incoronazione avverrà nella piazza di Pomezia il giorno 12 luglio.



Tutte le partecipanti saranno omaggiate con un prezioso gioiello NOMISSIMO e la prima classificata poserà anche per un book fotografico diretto dal professionista del settore moda Paolo Manzini, sarà protagonista di un cortometraggio diretto da Wide Angle, sarà omaggiata di un corso di portamento e tanto altro.



Hair Stylist : Spettinati

Make Up: Tiziana Farina, Rachele Petrangeli, Adriana Predan, Daniela Vlasiuc e Valeria Pacini

Photografer: Fazio Gardini

Video: WIDE - ANGLE video productions



CINECITTA’ WORLD

Via di Castel Romano, 200

00128 Roma RM

GIOVEDI’ 11 LUGLIO ORE 18:00

INGRESSO SPECIALE acquistando il biglietto direttamente dal sito internet www.cinecittaworld.it inserendo il codice Promo: MISSPOMEZIA si potrà ottenere un prezzo speciale e la possibilità d’ingresso al parco per tutta la giornata.