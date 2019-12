A Christmas Carol, a Spazio Rossellini lo spettacolo liberamente ispirato a Dickens

Sabato 21 e domenica 22 dicembre, alle ore 17, Spazio Rossellini, Argostudio in collaborazione con Argot Produzioni presentano A Christmas Carol, spettacolo liberamente ispirato a “A Christmas Carol” di Charles Dickens, con traduzione e adattamento teatrale di Tiziano Panici e Alice Spisa e con Emanuele Avallone, Beatrice Fedi, Eugenio Di Vito, Daniele Spadaro.

Canto di Natale è una delle opere più famose e popolari di Charles Dickens. Una favola sull’importanza del Natale e sulla riscoperta dei sentimenti. Charles Dickens scrisse Canto di Natale col desiderio di coinvolgere grandi e bambini attraverso una favola, cercando di risvegliare sentimenti puri come l’amore e la tolleranza, il rispetto per gli altri e la capacità di apprezzare le piccole cose della vita.

A Christmas Carol, per la regia di Tiziano Panici, ripercorre attraverso la messa in scena il medesimo stile letterario di Dickens, un linguaggio immediatamente teatrale che mantiene sul suo pubblico una presa emotiva ininterrotta. Dopo 8 anni di repliche e di successi, e dopo essere stato ospitato nella stagione ragazzi “Il Teatro Fa Grande!” del Teatro Argentina di Roma 2017, lo spettacolo viene per la prima volta interrotto a causa della scomparsa del protagonista Renato Campese, nel ruolo di Mr. Scrooge.

Nel primo anniversario della morte del grande attore la compagnia Argot ha deciso di allestire una nuova versione con un nuovo importante elemento: il personaggio di Scrooge, un grande burattino manovrato dai quattro storici interpreti dello spettacolo. L’attuale produzione mantiene alcune delle caratteristiche che l’hanno resa celebre: un lavoro itinerante caratterizzato da una recitazione interattiva volta a coinvolgere il pubblico a cui si aggiunge un allestimento interamente site specific, pensato e allestito per gli spazi che ospitano questa nuova edizione.

Diversi stili intervengono all’interno dello spettacolo dove la tradizione del teatro di strada incontra l’arte del teatro delle ombre e della video proiezione con la nuova introduzione del teatro di figura, realizzato grazie alla speciale consulenza di Andrea Calabretta della compagnia del Teatro Verde, pluripremiata e riconosciuta in Italia e all’estero.

Tutti questi elementi fanno del Canto di Natale una favola eterna. Un’opera moderna e complessa destinata a tutti, da continuare a raccontare alle future generazioni.

Costruiamo il villaggio di Babbo Natale - laboratorio per bambini

Domenica 22 dicembre, ore 11, previsto anche un laboratorio per i più piccoli, ad ingresso gratuito. In piedi su una pila di materiali di riciclo (cartoni, bottiglie, corrugati, cassette di plastica, giornali, fili di rame, colori e quant'altro). L'Aiutante di Babbo Natale chiederà ai bambini di aiutarlo a costruire il villaggio di Babbo Natale interamente realizzato con gli scarti delle vecchie civiltà dei consumi, dichiara la necessità di rimboccarsi le maniche e "recluta" i folletti - operai tra il pubblico, coinvolgendo sia adulti che bambini.