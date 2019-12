"A che servono gli uomini?", Nancy Brilli a teatro anche a Capodanno

Dal 23 dicembre al 6 gennaio 2019, Nancy Brilli porta al Teatro Quirino "A che servono gli uomini?, una commedia di Jaja Fiastri, con adattamento Lina Wertmüller, Valerio Ruiz e Nancy Brilli, musiche di Giorgio Gaber e Jacopo Fiastri e con Daniele Antonini, Nicola D'Ortona, Giulia Gallone,Igi Meggiorin. Lo spettacolo vede anche la partecipazione di Fioretta Mari.

Lo spettacolo

A che servono gli uomini è una commedia con musiche scritta da Jaja Fiastri, commediografa di successo e storica collaboratrice della premiata ditta “Garinei e Giovannini” con la quale firma, tra gli altri, “Aggiungi un posto a tavola”, “Alleluja brava gente” e “Taxi a due piazze”.

Nel 1988, anno della prima messa in scena della commedia, la protagonista venne interpretata da Ombretta Colli, e suo marito Giorgio Gaber preparò per lo spettacolo una colonna sonora ricca di ritmi, originalità, brani belli e semplici che arrivano subito all’orecchio e rimangono nella testa degli spettatori.

La protagonista di questo nuovo allestimento è Nancy Brilli, attrice di gran talento, che interpreta Teodolinda, Teo per gli amici, una donna in carriera stufa del genere maschile, che si definisce soddisfatta della sua vita da single ma rimpiange di non aver mai avuto un figlio. Un giorno scoprirà che il suo vicino di casa, timido e terrorizzato dalle donne, lavora presso un istituto di ricerche genetiche dove si pratica l’inseminazione artificiale. Con il pretesto di una visita all’istituto, Teo ruberà la provetta numero 119, riuscendo a diventare madre senza avere i fastidi di un rapporto con l’altro sesso, che finora si è rivelato solo fonte di delusioni. Durante la gravidanza, spinta dalla curiosità, cercherà però in tutti i modi di conoscere il nome del donatore, e con uno stratagemma riuscirà a scoprirlo. Ed ecco il colpo di scena! L’uomo è Osvaldo, quarantenne che vive ancora con la madre, dai modi rozzi e con una grande considerazione di sé stesso. La scoperta innescherà una serie di situazioni comiche e offrirà numerosi spunti di riflessione sul ruolo attuale della donna, sempre più emancipata ma in costante conflitto con i dogmi della società civile.

A che servono gli uomini? Speciale Capodanno

Il teatro Quirino offre l’occasione di trascorrere una vigilia di capodanno nel cuore di Roma, in compagnia di Nancy Brilli, con un pacchetto speciale pensato per San Silvetro:

- ore 20.30 Nancy Brilli sarà in scena con l’esilarante commedia musicale A che servono gli uomini?, seguirà uno sfizioso light buffet e brindisi di mezzanotte. Infine, la sala si trasformerà in pista da ballo per divertirsi fino all’alba con musica dal vivo e DJ set.

PREZZI

Platea € 125

I balconata € 110

II balconata € 100

Galleria € 90

Per maggiori informazioni: https://www.teatroquirino.it/eventi/a-che-servono-gli-uomini-2019-12-31/