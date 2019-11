A cena da noi, spettacolo al Teatro Petrolini

Tratto dalla piece teatrale "Le prenom" di Delaporte e La Patellerie, portato al successo sul grande schermo con "Cena tra amici" e "Il nome del figlio", questo spettacolo vi trasporterà' in una cena tra parenti dove uno scherzo fin troppo riuscito e quegli equilibri che duravano da tempo nei rapporti tra i protagonisti improvvisamente saltano, lasciando spazio ai “non detti” di anni e a scomode verità forse per troppo tempo celate.

Con la cruda ironia tipica della commedia francese, “A cena da noi” saprà portare il pubblico nel salotto borghese di una casa romana, coinvolgendolo con un dialogo serrato in una serata familiare che da giocosa si trasforma in tragicomica, in un susseguirsi di accuse reciproche, di battute al vetriolo, di scambi di colpi bassi. Un racconto di amicizia, rancori e legami profondi; la storia dei rapporti tra i protagonisti sarà ormai inesorabilmente caratterizzata da un “prima” e un “dopo” quella cena.

Regia di Marco Fiorini

con Daniela Benvenuti, Daniela Bianchi, Luigi Giovanrosa, Massimo Mangia, Roberto Pesaresi