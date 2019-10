A casa delle Muse, laboratorio per famiglie

A casa delle Muse è un laboratorio per tutta la famiglia.



Quali erano gli dei della città? Quali i più importanti? In quale modo miracoloso nacque Minerva? Quali furono gli imperatori che si impegnarono di più per la costruzione dei nuovi grandi porti alla foce del Tevere? E ancora, chi erano le Muse, le nove divinità che danno il loro nome al Museo? Qual è la rocambolesca storia del ritrovamento del bellissimo sarcofago delle Muse che accoglie i visitatori nell’ultima sala del Museo di Ostia antica?



Seguendo un itinerario a tema, attraverso le opere esposte nel Museo, rendendo partecipi e protagonisti i bambini, con una visita attiva, piccole rappresentazioni sceniche e giochi didattici, si cercherà di rispondere a tutte queste domande. L’obiettivo è quello di rendere questo luogo il museo “parlante” la lingua dei bambini!



Alla fine del laboratorio ai partecipanti sarà consegnato il diploma di “Parvulus studiosus thesaurorum”.



Durata del laboratorio: 2 ore.

A chi è rivolto: ai bambini dai 6 agli 11 anni, genitori e nonni.

Partecipanti: massimo 20 bambini

Dove: Area archeologica di Ostia antica, Viale dei Romagnoli, n. 717, appuntamento all’ingresso del Museo.

Orario: 11,30 - 13,00.

L’ingresso all’Area archeologica, al Museo e il laboratorio sono completamente gratuiti per bambini e adulti.

Per informazioni e prenotazione obbligatoria: 347.6771315;



pa-oant.servizieducativi@beniculturali.it