"A Capodanno tutti da me", lo spettacolo al Teatro Golden con Simone Montedoro

Dal 5 novembre al Teatro Golden, andrà in scena, la commedia "A Capodanno tutti da me" che vedrà protagonisti sul palco Simone Montedoro, Toni Fornari, Giancarlo Ratti, Emanuela Fresi, Roberta Mastromichele diretti da Toni Fornari.

Prodotta da Andrea Maia per il Teatro Golden e da Vincenzo Sinopoli, scritta da Andrea Maia, Toni Fornari e Vincenzo Sinopoli "A capodanno tutti da me" racconta la vita quotidiana nel nostro paese partendo dal ruolo importante che sta avendo la politica nella società italiana. E così lo spettacolo prende spunto dai cambiamenti repentini che in questi ultimi 2 anni si sono verificati sulla scena politica, cambiamenti importanti di approccio alla cosa pubblica, di modo di conquista degli scragni del parlamento italiano, dei nuovi protagonisti politici.

Edoardo, interpretatato da Simone Montedoro, è un giovane parlamentare appena eletto tra le file di un importante partio politico. Prima delle elezioni sbarcava il lunario facendo diversi lavoretti saltuari. Sei mesi dopo le elezioni si è ritrovato ad essere addirittura ministro della repubblica. La sua vita è completamente cambiata, ha uno stipendio da favola, un'assistente, lavora nei più bei palazzi della capitale e frequenta ormai solo il gota della società. A Capodanno decide di organizzare una festa memorabile invitando i suoi colleghi parlamentari, dimenticandosi dei suoi migliori amici con cui aveva sempre festeggiato l'ultimo dell'anno.

Ma subito prima della festa accade qualcosa di inaspettato che sconvolgerà completamente i piani del Ministro e che lo farà catapultare, come in una realtà parallela, nel suo passato. Ambizione, tradimenti, sensi di colpa in una commedia brillante, che affronta il tema delicato dell'integrità morale e dei veri sentimenti.

Simone Montedoro- attore di teatro, cinema e televisione è conosciuto dal grande pubblico per il ruolo del capitano Tomassi della fiction targata Rai uno "Don Matteo", a febbraio 2019 ha condotto il "Pre festival di Sanremo". Tante le sue interpretazioni per televisione e cinema. Nel 2019 sarà ancora una volta nell'ultima stagione di "Don Matteo" e nella nuova fiction, sempre per Rai Uno "Angela" con Vanessa Incontrada.

Toni Fornari – attore, autore e reegista teatrale e cinematografico. Fa parte del trio comico- vocale I favete Linguis insieme a Stefano Fresi ed Emanuela Fresi. Al cinema ha scritto, con Augusto Fornari, Andrea Maia e Vincenzo Sinopoli le commedie "La casa di famiglia" e "Finchè giudice non ci separi" di cui è anche regista insieme ad Andrea Maia. Innummerevoli i suoi ruoli e le sue regie per il teatro.

Giancarlo Ratti - è in pianta stabile da oltre vent'anni nel cast della trasmissione cult di Radio 2 "Il ruggito del coniglio". Ha lavorato per cinema, teatro e televisione che lo vede in ben 5 stagioni della serie di canale 5 "I Cesaroni".

Emanuela Fresi - cantante e attrice. Fa parte del trio "I Favete linguis" insieme a Stefano Fresi e Toni Fornari con cui lavora da oltre 30 anni per televisione e teatro.

Roberta Mastromichele - Nasce come ballerina e performer per poi diventare coreografa di spettacoli televisivi, concerti ed eventi. Modella, è attrice teatrale.

Gli spettacoli: orari e prezzi

Martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato ore 21.00

Sabato e domenica ore 17.00

Intero € 30,00 ridotti € 25,00