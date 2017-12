A Capodanno… “Tutti a letto!” al Teatro degli Audaci

A Capodanno… “Tutti a letto!”. Potrebbe sembrare un invito a non uscire di casa ma in realtà è tutt’altro. La Compagnia degli Audaci festeggia il Capodanno al Teatro degli Audaci con una delle commedie più comiche di Ludovic Marceau “Tutti a letto” per la regia di Flavio De Paola, con Flavio De Paola, Maria Cristina Gionta, Emiliano Ottaviani, Giuseppe Abramo, Alessia Di Fusco, Stefano Centore, Annamaria Fittipaldi, Marina Pedinotti. Lo spettacolo comincerà il 28 dicembre 2017 e si concluderà il giorno 21 gennaio 2017; diviso in due atti, dove, apparentemente, sembra tutto fermo, ma, al contrario, “tutto è in movimento”.

La storia è ambientata in Italia, ai giorni nostri, in un salotto borghese di Roma, in un appartamento ristrutturato sopra gli uffici della casa editrice di Filippo ed Enrico. Si ritrovano i due soci con le loro mogli, un eccentrico arredatore, una ragazza alla pari disinibita, un’operatrice di call center ed una scrittrice bizzarra. L’intreccio è quello classico: due coppie a confronto, qualcuno sa qualcosa che l’altro non deve sapere, in una ci si tradisce e nell’altra no.

Poi l’imprevisto fa scattare la peripezia… La pagina di una lettera caduta per caso da una borsetta creerà una serie di imbarazzanti equivoci, un gioco reso con brio, ma senza scadere mai nella volgarità. Giovanna, moglie fedele di Filippo, si troverà al centro di un intreccio di tradimenti di cui diverrà l’inconsapevole vittima. Ma a tanta frenesia, eccitazione e follia, in una serie di esilaranti colpi di scena, seguirà la resa dei conti finale dove, come in ogni commedia che si rispetti, trionferà la verità.

Un’opera teatrale molto divertente, che vi lascerà sicuramente senza parole e vi farà trascorrere un Capodanno all’insegna del divertimento e del buon umore!



Il 31 dicembre alla fine dello spettacolo, si festeggerà, come di consueto, tutti insieme, degustando panettone pandoro, pizzette, tramezzini e lenticchie, con relativo brindisi di mezzanotte insieme a tutti gli attori della Compagnia degli Audaci festeggiando, così, l’avvento di questa magica ricorrenza e l’arrivederci al nuovo anno! Un’ occasione per confrontarsi e augurarsi il meglio in un momento di grande confusione e sconforto come quello che stiamo vivendo.