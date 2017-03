A caccia di Streghe nell'antichità

Una passeggiata attraverso uno dei più bei luoghi di Roma: il Museo delle Terme di Diocleziano, qui Roma raccoglie le tracce più significative di una spiritualità antica; tra dee, sacerdoti evirati, antiche iscrizioni e amuleti attraverseremo due chiostri e gli incredibili spazi delle terme antiche per ricomporre un'immagine più vivida dell'antica Roma, multietnica e mistica. Partecipanti: massimo 20 persone, pertanto è obbligatoria la prenotazione Costo: 8 Euro (gratuita per under 18 accompagnati da un adulto) + 8 Euro biglietto unico valido 3 giorni per 1 entrata in ognuno dei 4 siti del Museo Nazionale Romano (salvo gratuità e riduzioni). Durata: max. 2 ore Per prenotare la visita inserisci i dati richiesti qui: https://goo.gl/forms/PQPYa1PoJs2SayTS2 Appuntamento: presso la fontana all'ingresso del museo Nazionale Romano delle Terme di Diocleziano - si prega di arrivare 10 minuti in anticipo. Per informazioni: info.guiderosse@gmail.com