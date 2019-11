A Braccia Aperte For Africa Benefit Party

Dalle 21:00 Live On Stage:

DJ FAST CUT presenta DEAD POETS II

con IL TURCO, SUAREZ, SGRAVO, WISER, KENTO + DJ FUZZTEN



Continua il viaggio dell'Associazione Braccia Aperte Onlus, che si occupa di progetti umanitari in Africa, impegnata nella prossima missione che partirà a dicembre dove realizzeranno una pizzeria e panetteria solidale destinata ai ragazzi di strada del quartiere di Gounghin, in Burkina Faso, alcuni dei quali accolti nella Fondation Bras Ouverts, in una struttura realizzata dall’organizzazione. Il progetto prevede l'acquisto di un forno e di tutto il materiale per l'attivazione di un corso di formazione che permetterà a questi ragazzi di poter imparare un mestiere e permettere loro di rendersi autonomi. Il CSOA Forte Prenestino, sempre attento alle tematiche della solidarietà, sostiene l'evento con convinzione ed entusiasmo! Se anche tu vuoi fare la differenza... ti aspettiamo a Braccia Aperte!!!



C.S.O.A. Forte Prenestino

via Federico Delpino - Centocelle – Roma

Web: www.forteprenestino.net

Mail: segreteria@forteprenestino.net

tram 5-19-14 - bus 542-544 - metro C: fermate Gardenie e Mirti



Il Forte Prenestino è un centro sociale occupato e autogestito dal 1986. E’ un centro sociale, un luogo di socialità, incontro, divertimento e organizzazione del tempo collettivo, di scambio di idee, visioni, energie e di saperi. Il Forte sperimenta un'organizzazione del proprio spazio e delle proprie attività basata sulla libera associazione di individui uniti/e da una progettualità e da un'etica condivisa. E' per questo che il forte sperimenta il non-lavoro e modelli di vita autogestiti, sperimenta un’altra socialità e un'altra economia perché è parte una realtà immensa e variegata, di chiunque combatta ogni giorno perchè sia possibile un altro mondo, fatto di individui liberi/e uguali e solidali. Per questo il forte è antifascista, antisessista, antirazzista, antiproibizionista.