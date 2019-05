Sabato 2 giugno 2019 presso Il Giardino dei Demar in via Campari 263 a Tor Tre Teste torna “A 6 Zampe nel Parco”, la tradizionale sfilata di cani di razza e fantasia a scopo benefico, giunta alla sua XIX edizione, organizzata dal 2001 dall’associazione Amici del Parco, da il Miniparco Giochi Il Giardino dei Demar, AbitareA Roma Notizie e dall’AIDA & A Onlus (Associazione Italiana Difesa Animali & Ambiente)), con il patrocinio del V municipio.

La sfilata di cani

L’iniziativa, senza le pretese delle sfilate “agonistiche”, si caratterizza come una festa per celebrare l’amore tra uomini e amici degli uomini. Durante la manifestazione sarà effettuata la raccolta di cibo, coperte e medicinali per gli animali abbandonati nei rifugi.

E sarà possibile adottare tanti amici a quattro zampe (adulti e cuccioli) affettuosissimi e in cerca di famiglia.

Il programma

ore 17, iscrizioni ai concorsi (*6 euro per il Concorso di Bellezza; gratuita per il Concorso fotografico);

ore 18 Sfilata dei cani fantasia e di razza;

ore 19 Premiazioni (grazie anche alla Planet One Roma)

Gli sponsor: Aic Associazione Italiana Casa, Autoscuola Timar (via Lepetit), Bar Tavola Calda di Simone Sanna (via Campari), Centro Culturale Lepetit, REMAX Diamond (via Berio/Campari), Fotoottica Pernazza (viale Alessandrino), Cesercom (via del Ponte - Alessandrino), Farmacia federico e Pilloleart (via Prenestina), Sogester (Tiburtino III), La Rigenera SRL (via Candiani), Studio Legale Guidoni - Roma (via Rododendri 11 Centocelle), Le Mille Molliche (via Campari), Palestra E-Cent Wellness Center (via Lepetit).

I fondi raccolti con le iscrizioni verranno devoluti per le attività istituzionali dell’A.I.D.A. & A. Onlus (Associazione Italiana Difesa Animali & Ambiente). Saranno distribuite informazioni utili sul mondo animale.

All’associazione AIDA & A Onlus, che da anni si occupa di animali e ambiente, è possibile devolvere il 5 per mille dell’Irpef apponendo la propria firma e scrivendo il codice 9 0 0 2 5 4 7 0 9 4 0 nel riquadro "sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale..." che figura sui modelli di dichiarazione dei redditi.

Chi desidera contattare l’associazione può chiamare il 3477169048, scrivere alla mail: info@aidaea.it e visitare il sito www.aidaea.it