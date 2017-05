Ballroom 2017, largo ai giovani: Vithz, Loris Di Furia, Riccardo e Lorenzo P.

Per l’ultimo sabato di BALLROOM 2017, largo ai giovani: in occasione del torneo Under 21 Next Gen ATP, si balla sui ritmi di promesse giovani ma già mantenute, come Vithz, Loris Di Furia, Riccardo e Lorenzo P.

VITHZ / LORIS DI FURIA / RICCARDO / LORENZO P. Sono giovani, sono entusiasti, sono per definizione il futuro della dance di casa nostra. Nato nel 1996, il milanese Vithz comincia a interessarsi al djing nel 2011 grazie alla passione del padre per la cultura dance, e da allora ha sviluppato un suono fortemente influenzato dalla deep house più underground.

Il romano Riccardo Carnevale, nato anche lui nel 1996, mette per la prima volta le mani sulla consolle perché ispirato dalla passione per l’hip hop e la house, per oi perfezionare il suo stile a Londra, dove mette a punto il proprio sound confrontandosi coi migliori dj contemporanei. Lorenzo P è cresciuto tra Ibiza e Roma e qui si è innamorato di techno e tech-house. E Loris di Furia è uno degli astri nascenti di quella comunità torinese che, in ambito elettronico, rappresenta una delle realtà più vivaci sul suolo italiano.

Tutti assieme, questi quattro giovani dj daranno vita a un sabato sera che è allo stesso tempo occasione di festa e il possibile manifesto di una nuova generazione di dj e futuri protagonisti del dancefloor.