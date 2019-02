Istantanee...Trasformazioni

Il MUEF ArtGallery all’interno dell’iniziativa MFR19 –MESE DELLA FOTOGRAFIA DI ROMA è lieta di ospitare la personale del fotografo Armando Casali.



Descrizione

Partendo dalla ricerca sulla cartellonistica urbana, nel corso delle elezioni politiche, l’autore è stato attirato dal processo di “ossidazione” delle lastre metalliche di supporto alle affissioni anche esse oggetto dell’aggressione della pioggia e del tempo. Quelle trasformazioni lo hanno portato a percorrere un immaginario e fantastico viaggio dove le parole “Spazio” e “Tempo” si rincorrono all’infinito. Questo sguardo macro è stato esteso alla natura iniziando a osservare ciò che succede sulle cortecce degli alberi o sulle gocce d’acqua in bottiglia, per finire alla circolare modifica delle foglie nel corso della loro vita. Sono istantanee di una trasformazione che ricordano anche il processo che avviene sulla carta fotografica sotto l’effetto della luce e degli acidi e dove il bagno di fissaggio è sostituito dallo scatto fotografico.

Armando Casali

Dopo una lunga esperienza professionale come architetto inizia nel 2009, in occasione della festa patronale a Vallemare (RI), l’attività di fotografo a tempo pieno con foto per il libro “Piante tra Storia e Legenda” e la mostra “Nella luce e nell'aria” con slides sull’intero paese.

Frequenta con assiduità la Scuola di Fotografia Graffiti, partecipando a corsi, mostre collettive, concorsi. Edito dalla Graffiti realizza il suo primo lavoro “Consigli per gli acquisti”, sguardo sul mondo dei messaggi della cartellonistica urbana.Realizza mostre per promuovere un suo lavoro sulle “Ossidazioni”, sguardo nel solco della esperienza del “Ready Made”. Sviluppa in macro e mette in mostra alcune opere incentrate sul mondo naturale quali le “cortecce” e le “foglie” mettendone in particolare evidenza l’aspetto trasformistico. Partecipa in collettiva con alcune sue opere a tre libri organizzati e realizzati dalla casa Editrice Graffiti: “Forma volume superficie colore”, “Luce come narrazione” e “Roma. Tra luci e ombre”.



MUEF ArtGallery – muefartgallery@gmail.com

GRAFFITI – info@graffitiscuola.it – 06/45439313