Domenica si legge a... San Giustino: all'Alessandrino letture animate per bambini

Due giornate interamente dedicate alla lettura, a costo zero. Questa l'iniziativa organizzata dalla parrocchia di San Giustino (quartiere Alessandrino) insieme al Comitato spontaneo del parco di via delle Palme, per coinvolgere famiglie e bambini.

Letture animate per bambini all'Alessandrino

Sono previste letture animate per i più piccoli, laboratori di illustrazione e scrittura creativa per bambini e ragazzi, incontri con gli autori anche sui temi dell'incontro tra culture ed una tavola rotonda che mette insieme diverse realtà romane, che hanno attivato dei percorsi per la disseminazione della lettura e della cultura come antidoto al degrado sociale. La tavola rotonda è comunque aperta al confronto con tutti coloro che facciano cultura sui territori.

L'evento punta ad iniziare anche la raccolta di libri per il book crossing ed una raccolta di libri in lingua inglese per costituire una biblioteca sociale nelle Filippine.

