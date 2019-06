"99 volte Alberto", giornata dedicata ad Alberto Sordi

Sabato 15 giugno 2019 ad un anno esatto dal centenario della nascita di Alberto Sordi, uno dei più grandi attori del cinema italiano e internazionale, Palazzo Merulana vuole ricordare i suoi esordi, la sua vita e le sue opere con due appuntamenti importanti: una proiezione non-stop dei suoi film e una serata di ricordi e letture dedicate all’attore.

Programma della giornata:

Proiezione no-stop - Incluso nel biglietto ordinario di Palazzo Merulana per tutti i visitatori del giorno, dalle 10.30 alle 19.00, nella Sala Attico del quarto piano, proietteremo una selezione delle più belle pellicole dell’attore romano:

10.30 | “Il Vedovo”, di Dino Risi, 1959, 100’

12.30 | “Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l’amico misteriosamente scomparso in Africa”, di Ettore Scola, 1968, 122’

15.00 | “La serata più bella della mia vita”, di Ettore Scola, 1972, 108’

17.00 | “Finché c’è guerra c’è speranza”, di Alberto Sordi, 1974, 116’

Modalità di partecipazione: proiezioni visibili previo acquisto del biglietto ordinario alla Collezione Cerasi.

Ore 20 - "99 VOLTE ALBERTO": LETTURE, RACCONTI E PROIEZIONI IN RICORDO DI ALBERTO SORDI, a cura di Emilio Fabio Torsello (giornalista) e Mara Sabia (attrice e docente) > Grazie alla testimonianza dello storico sceneggiatore con cui lavorò Alberto Sordi, Rodolfo Sonego, alle interviste rilasciate negli anni e a documenti preziosi come i primi provini realizzati dall’attore, ripercorreremo insieme la carriera del grande Alberto Sordi in una serata di rara bellezza e memoria. Ad allietare l’incontro, una degustazione di vini offerta dalla Cantina “Villa Simone”.

Con un unico ingresso, inoltre, si potrà accedere anche alla Collezione Cerasi, alle esposizioni temporanee e alla mostra dedicata al pittore futurista “Giacomo Balla”, in corso a Palazzo Merulana. Consigliamo di visitare la mostra prima dell’inizio della serata di letture.

Modalità di partecipazione:

- Ingresso Intero 15.00 €

- Ridotto 13.00 € (giovani under 27, adulti over 65, insegnanti, appartenenti a gruppi convenzionati)

- per i possessori di Palazzo Merulana Pass 8.00 €

Prenotazione consigliata (diritti di prenotazione 2.00 €) al call center di Palazzo Merulana: 06.399.67.800 - o via web dal sito: https://bit.ly/2Wo1XHB -

La serata è organizzata da Palazzo Merulana, dalla Galleria d'Arte "Medina Roma", in collaborazione con Mara Sabia ed Emilio Fabio Torsello.