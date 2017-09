Tre grandi stage, 12 ore non stop e musica anni '90. Così il 15 settembre dalle ore 18:30 alle ore 6:00 del mattino l'intera Ex Dogana, dallo Scalo Est fino al Condominio San Lorenzo sarà all'insegna di 90S RAVE GRAN CACIARA, una notte tutta dedicata alla musica degli anni '90 dalla house alla techno, dalla acid alla commerciale, fino alle hit pop.

90s Rave Gran Caciara: line up

Nella line up Luciano Lamanna / Shumann (Ribbon Club) / GIGI GALLI (Ribbon Club) /Miki Stentella / Groove Head / Marco Fiore, mentre sopra l'Ex Dogana volerà un grande smile aerostatico di 3m di circonferenza. All'interno ci saranno oggetti vintage videogames ed expo d'annata con gadget in omaggio ai primi 100 ingressi.

San Lorenzo 902010

Anche il Condominio San Lorenzo, area interna all'Ex Dogana, parteciperà all'happening dalle ore 18:30 con San Lorenzo 90210, il consueto appuntamento dedicato alla musica e alla cultura di un decennio fondamentale come gli anni '90. Per ballare 5ive, 883, Ace of Base, Aqua, Backstreet Boys, Britney Spears, Culture Beat, NSYNC, Offspring, Spice Girls, Lunapop, Articolo 31, Red Hot Chili Peppers, Nirvana ci saranno in consolle San Lorenzo 90210 Sound-System e Pop music from the 90s, italiana e internazionale.