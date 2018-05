Chemical Brothers, Moby e The Prodigy: c'è 90s Rave

Il momento in cui Mark Renton, protagonista di Trainspotting, incontra la studentessa Diane in discoteca, mentre in sottofondo passano le hit dance dell'epoca 90s, non lo dimenticheremo mai.

Immaginate la suddetta discoteca svilupparsi su due diversi stage musicali, in quella parte dell'Ex Dogana chiusa per molti giorni, e ora finalmente ristrutturata.

Con il primo Richie Hawtin, The Prodigy, Orbital e Culture Beat. I primissimi Chemical Brothers, Future Sound of London e un insospettabile Moby, il tutto alternato con perle rare e hit d'annata di chi quegli anni li ha vissuti dietro la consolle.