Erano gli anni del walkman riavvolto con la Bic e del floppy disk, degli ombelichi al vento e dei jeans a vita bassa, degli zaini Invicta e delle situation comedy generazionali, da Beverly Hills in giù.

Gli anni degli autoscontri e dell’omino a cubetti targato Italia ’90, quelli del Furby e del Tamagotchi.

Anni in cui la comparsa dei compact disc segnava la "fine primo tempo" degli album in vinile.

90 Special: il party

Anni in cui si conoscevano tutti i nomi delle Top, si calzavano con fierezza i Dr. Martens e le scarpe con le luci; si ballava la dance di Corona e dei Datura mentre si ascoltavano Oasis e Take That, Spice Girls e Backstreet Boys; si giocava col Crystal Ball e le carte Uno.

Erano gli anni dove hai tenuto diari segreti, buffamente sigillati dai lucchetti non ancora scardinati da Facebook, maneggiato il Game Boy molto prima dei tablet e compilato test assurdi su riviste col nome di avverbi. Si era estranei al concetto di «aperitivo», abbiamo posseduto Nokia antidiluviani e Motorola acquistati al chilo. Tutto questo è 90 Special.

Sabato 16 dicembre 90Special celebra il "maestro" Gigì D'Agostino in occasione del suo 50° Compleanno!

Il party anni 90 è tornato. Pronti per una notte ricca di emozioni e cassa dritta?

90 Special: tributo a Gigi D'Agostino line up:

▹ TJ Unicorno

▹ 90 Special resident djs

▹ TK

▹ Gabriele Bassotti

Modalità d'ingresso

▹ € 10,00 con drink in lista riduzione

▹ € 10,00 fuori lista