883 Tribute Night

Alzi la mano chi, almeno una volta, non si è ritrovato a cantare una loro canzone. Nessuno è passato indenne dagli 883. 'Nord sud ovest est', 'Hanno ucciso l'uomo ragno' o 'Sei un mito' sono anthem di quelli che li senti una volta e non ti mollano più. Ex Dogana è sensibile alla nostalgia e quindi presenta una notte per cantare a squarciagola le loro canzoni.

Tribute Live w/ 883 Tribute Band.

A seguire, after-party fino a tardi con i classici della dance '90s.