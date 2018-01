80's Rock Night - Police + U2 + Toto tribute band

The Rock Night! Police + U2 + Toto live al CrossRoads. Un concerto imperdibile: nella stessa sera, sullo stesso palco andrà in scena la musica e la storia dei tre gruppi più rock della Storia. Sarà un'esperienza esplosiva ad opera dei Cosmopolice, Silver & Gold e i Fireblade: una serata in cui potrete scatenarvi scoprendo storie e curiosità e ascoltando gli immortali capolavori dei tre gruppi rigorosamente dal vivo.