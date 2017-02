The Real Female Day: staffetta delle dj romane all'Ex Dogana

Ex Dogana e FemaleCut Italia in collaborazione con Officine Fotografiche Roma presenta: Female in March | The Real Female Day.

Come da tradizione da nove anni, l’8 marzo oltre 30 tra le più rappresentative DJ romane si alternano in una staffetta musicale per 10 ore di musica non stop, insieme al vernissage della mostra Obbiettivo Donna di Officine Fotografiche.

PROGRAMMA

◇ Art

H 19.00 Vernissage con Aperitivo

◇ PHOTO EXHIBITION

a cura di Officine Fotografiche Roma

OBBIETTIVO DONNA XII edizione

#DonneInViaggioHp, un contest di HuffPost e Officine Fotografiche per celebrare i viaggi delle donne: dove ci sono le sfide, le crescite, i dolori. Questo il tema della dodicesima edizione.





◇ MUSIC

Alessandra Greco

Alessandra Rossi

Angelica

Barbarella & Eva Kant

Camilla Green // Wonder Wet Records

Consuelo // Under 300

De-Monique // Female Pressure

Efee // KNM Music

Eli Glam // Plettro Records

Flavia Lazzarini // Glamda

Flor // Black Blessed

Frida K// The Golden Era

Funny Pam

Roberta Stellato // Let’s Get Lost

Georgia Lee // Amigdala

Ida Mandato // Risonanza

Key Clef // LSWR

Dj Kick Milady // Female Cut

Lady Coco // Balsamo di Scimmia

Lady Maru// Amigdala

Lola Matteucci // Matinèe

Ma Li Bu // Any Given Monday

Margot // Edwige

Miz Kiara// Female Cut

Missy

Non Dj Selecta // Radio Rock

Sara Siu // Fonderie Sonore

Silvia Trix

Trick Babe // Go Bang

Vanessa Laino // Natura Viva Music

Violet Monkey // Female Cut

◇ VISUAL

Alice Erre

Giulia Reverse

◇ Cover

PRUE STENT