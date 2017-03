8 DONNE E UN MISTERO ​di Robert Thomas adattamento Alessio De Caprio con Silvia Bastianelli, Antonella Desiante, Annamaria Marletta, Nicoletta Meci, Patrizia Morelli, Agnese Nassi, Giulia Ricci, Patrizia Tomassini regia di Alessio De Caprio luci Nicola De Santis grafica Federico Leone Dal 31 marzo al 2 aprile 2017 andrà in scena al Teatro Agorà "8 donne e un mistero" di Robert Thomas, con l'adattamento e la regia di Alessio De Caprio. Anni Cinquanta. Una famiglia alto borghese si prepara a festeggiare il Natale. Otto sono le donne: l'elegante e bella padrona di casa, le sue due sorelle (opposte nel carattere e in perenne conflitto tra di loro), l'anziana mamma, la giovane figlia e le due domestiche. L'uomo di casa non si vede e non si sente. Infatti, viene ritrovato morto accoltellato nel suo letto. Iniziano le indagini all'interno della casa, per risolvere il mistero del delitto. Nessuna può uscire, tutte sono probabili assassine. Un'ottava donna si aggiungerà al gruppo, la sorella della vittima, per entrare a far parte delle sospettate. Così comincia la divertente saga noir, tutta al femminile, tratta dalla famosa sceneggiatura francese di Robert Thomas. Un testo che diverte e commuove, intriga e seduce, svelando passo dopo passo un segreto che come nei migliori romanzi polizieschi si manifesterà solo alla fine. -Avviso ai Soci- Teatro Agorà 80 Teatro Agorà 80 Via della Penitenza 33, Roma (Trastevere) Orari spettacoli: Venerdì e Sabato ore 21.00-Domenica ore 18.00 Sala B Tessera associativa: 2 euro Biglietti:Intero 10 euro | Ridotto 8 euro Per info e prenotazioni: Tel: 06 68 74 167 - info@teatroagora80.com AGEVOLAZIONI ECONOMICHE BIGLIETTO da INTERO a RIDOTTO per - Under 26 -Over 60 - Enti convenzionati (http://teatroagora80.org/convenzioni/) - Invalidi e aderenti al Comitato Paraolimpico - Non vedenti AGEVOLAZIONE FAMIGLIA La seguente offerta è rivolta ad un nucleo familiare composta da un numero minimo di tre persone, con a carico almeno un figlio/a, di età compresa sino ai 14 anni. Prevede - la riduzione del prezzo da INTERO a RIDOTTO per gli adulti - Un prezzo di 5 EURO per ogni minore di età compresa sino ai 14 anni Ufficio Stampa Teatro Agorà 80 Athena "Cultura per la Musica e il Teatro" Coordinatore - Michele Alfonsi | email: serviziteatrali.teatroagora80@gmail.com Caporedattrice - Federica Terribile | email: ufficiostampa.teatroagora80@gmail.com Social Media - Ludovica Passarelli | email: serviziteatrali.agora80@gmail.com http://teatroagora80.org/ https://www.facebook.com/TeatroAgora80/