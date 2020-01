7 minuti, lo spettacolo al Cineteatro L'Aura

Dal 23 al 26 gennaio il Cineteatro Laura è lieto di presentarvi una originale messa in scena del famoso testo “7 MINUTI” di Stefano Massini, l'opera ispirata ad una storia realmente accaduta in Francia. Uno spettacolo che racconta il nostro mondo del lavoro, ma soprattutto il ruolo delle donne. Una storia che intreccia la vita di diverse donne, disposte a battersi per essere considerate membri attivi di una società che invece continua a sminuirle. Una lotta che porterà a rivedere e, forse, cambiare la loro figura di donne, madri, figlie e lavoratrici.

Un numero limitato di donne, un consiglio di fabbrica che rappresenta più di 200 lavoratrici, dovrà decidere se accettare o no le clausole imposte dalla multinazionale che ha acquisito la loro fabbrica. L’incertezza del futuro è appesa a 7 minuti… si può e si deve rinunciare a 7 minuti di intervallo? Una decisione difficile da prendere sia per sé, sia per tutte le altre colleghe, considerando che a rischio ci potrebbe essere la chiusura della fabbrica stessa...forse… A ogni riflessione la scelta appare più pesante in un crescente dibattito pieno di contraddizioni.

La regia è affidata a Valentina Moscuzza, in scena: Eleonora Allegretti, Francesca Romana Biscardi, Laura Ciace, Elena Fiorenza, Elena Giuliano, Ludovica Pimpinella e Silvia Vari. Uno spettacolo che vi lascerà con il fiato sospeso e vi costringerà a riflettere…



Per info:

http://www.teatrolaura.org/portfolio/7-minuti/



Avviso ai soci



7 MINUTI

Dal 23 al 25 gennaio 2020

Dal giovedì al sabato ore 21, domenica ore 18

Il costo del biglietto è 13 € biglietto intero / 10 € biglietto ridotto, più 2 € di tessera associativa obbligatoria.



CineTeatro L'Aura

Via Pietro Blaserna, 37 (Angolo Vicolo di Pietra Papa, 64) - 00146 Roma (zona Viale Marconi)

Tel: 3464703609 oppure 0683777148

Mail: nuovoteatrolaura@gmail.com

www.teatrolaura.org