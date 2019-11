7° Etnotrek: in cammino fra terra, fuoco e forma verso la comunità buddista Soka Gakkai

Una delle camminate che da sempre sono un fiore all'occhiello dei Pontieri: gli EtnoTrek. Questa volta per incontrare e conoscere alcuni aspetti della cultura, dell'arte e della spiritualità giapponese. Si inizia la mattina con Terra, Fuoco e Forma, Yakishime, che vuol dire terra cotta ad alta temperatura, una visita guidata a cura dell'Istituto di Cultura Giapponese con una parte rilevante dedicata all'esperienza tattile delle ceramiche di varie fatture, per toccare tutti l'arte con mano !! Poi verso l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, l'accoglienza dei fedeli e la visita del Centro, per poi assistere uno dei momenti più importanti per questa Comunità: la cerimonia di consegna del Gohonzon,



Progetto PontidiVista: disabili visivi, ipovedenti, non vedenti saranno accompagnati da Volontari senza nessun costo aggiuntivo



Costo: 10 euro, obbligatoria tessera Federtrek in corso di validità al costo di 15 euro per 365 giorni da quello di emissione, si può fare lo stesso giorno dell'escursione.

Appuntamento: ore 09:30, uscita Flaminio Metro A, di fronte alla Ferrovia per Viterbo

Iscrizioni online: http://www.pontierideldialogo.org/?page_id=3968 oppure via mail info@pontierideldialogo.org