7 Chef per Amatrice: gli ambasciatori del gusto rivisitano l'amatriciana

Il 2 ottobre 2017 alle ore 20.00 presso l’Antonello Colonna Open a Roma, sito al piano superiore del Palazzo delle Esposizioni, avrà luogo la serata di beneficenza “7 Chef per Amatrice” per raccogliere fondi da destinare all’Istituto, per un progetto di formazione che coinvolgerà gli Ambasciatori del Gusto.

7 Chef per Amatrice

L’Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto ha ideato per l’occasione una cena a isole preparata da 7 maestri della cucina italiana, che offriranno il loro talento per dare un contributo concreto al progetto con la realizzazione di una personale rivisitazione della famosa Amatriciana.

Gli Chef Ambasciatori dell’iniziativa sono:

Antonello Colonna | Ama-trice 2. a capo

Enrico Bartolini | Gnocchi di amatriciana con tenerezza di vitello e salsa tradizionale

Paolo Brunelli | Sibillino

Martina Caruso | Cous Cous all’Amatriciana

Pietro Leemann | Penso, quindi sono

Francesco e Salvatore Salvo | Il Vesuvio incontra Amatrice



Sarà un evento di solidarietà aperto a tutti, al quale sarà possibile partecipare con un contributo libero a partire da 50,00 euro a persona.

La prenotazione è obbligatoria. Per info e prenotazioni scrivere all’indirizzo: 2ottobre@ambasciatoridelgusto.it