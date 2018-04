Nel 50° Anniversario del motoveliero Antartico San Giuseppe Due del C.te Giovanni Ajmone Cat, verrà presentata dall’8 al 29 maggio 2018, presso la prestigiosa sede della SOCIETA’ GEOGRAFICA ITALIANA, la mostra fotografica “Ancora Sottozero”.



La “SOCIETA’ GEOGRAFICA ITALIANA” rappresenta difatti, uno storico ente morale il cui principio è quello di promuovere le conoscenze geografiche, attraverso la ricerca scientifica sviluppandone la divulgazione, organizzando convegni e viaggi di studio.



La mostra itinerante “Ancora Sottozero”, ideata e sostenuta dall’Associazione “Pungolo Club”, attraverso il patrocinio di importanti Istituzioni ed Associazioni è stata rappresentata nel tempo in diverse città come Anzio, Nettuno, Viareggio, La Maddalena, il Museo Tecnico Navale di La Spezia, appassionando un significativo numero di visitatori, anche attraverso i Social Network .



Una rilevante collezione fotografica è stata resa disponibile dal Prof. Ferruccio RUSSO, quale scrittore delle memorie di Giovanni Ajmone Cat nel libro “1969 Il Tricolore nei mari del Sud”, nonché dal Com.te Tito MANCINI, membro dell’equipaggio della Spedizione Antartica Scientifica, che illustrano il viaggio esplorativo del 1969-1971 e della Spedizione Antartica scientifica del 1973-1974.



Il motoveliero a vele latine San Giuseppe Due unico nel suo genere, fu realizzato nei cantieri Palomba di Torre Del Greco dai mastri Gerolamo e Giuseppe, per essere successivamente varato il 10 agosto del 1968, diventando di fatti, la prima imbarcazione Italiana a portare il Tricolore in Antartide



I porti marittimi di Anzio e Torre Del Greco rappresentarono il punto di partenza e ritorno dei viaggi del San Giuseppe Due. Vale la pena ricordare inoltre che dal porto di Anzio, alla tenera età di 12 anni, l’Epico Navigatore si imbarcò sulle menaidi, prediligendo la vela latina, facendo tesoro degli insegnamenti avuti del pescatore Paolo MARTINO



Le due cittadine vantano un valore storico culturale sulle imbarcazioni a vela latina che hanno solcato nei secoli i mari. Esse furono utilizzate per la pesca, il trasporto, le gite in mare, suscitando nelle persone che le videro nei porti rivieraschi, un suggestivo e scenografico paesaggio marinaro, in virtù della configurazione geometrica delle loro particolari vele.



Il Comandante Ajmone Cat nel 1979, consegui la Maturità Tecnica all’Istituto Nautico conseguendo il diploma di Aspirante al Comando di Navi Mercantili.



Successivamente alle imprese Antartiche partecipò alle Colombiadi del 1992 e del 1996 ed alla CuttySark dei grandi velieri, gemellandosi con il Simon Bolivar.



Nella sua proprietà di Anzio, il Comandante realizzò il museo dell’Antartide, nel quale furono raccolti ed esposti, le notevoli collezioni di cimeli storici. Alla sua scomparsa il Museo fu donato alla Marina Militare unitamente al veliero.



il primo attualmente trova sede presso il Museo del Mare di Napoli e il Museo dell’Antartide di Trieste dove a breve verrà inaugurata una sala a grande effetto scenografico e multimediale; mentre Il Veliero San Giuseppe Due che oggi compie cinquant’anni, si trova custodito gelosamente, presso l’arsenale della Marina Militare di La Spezia.



Attualmente due importanti regate si collegano alla mostra fotografica: Il Trofeo Challenge Giovanni Ajmone Cat giunto alla quarta edizione che si svolge ogni anno ad Anzio con la collaborazione dei circoli velici, nonché il Trofeo Challenge “San Giuseppe Due” Vele latine, giunto alla terza edizione nelle regate organizzate dalla MARIPERMAN nel suggestivo golfo di Porto Venere a La Spezia.



Il Presidente dell’Associazione “Pungolo Club” Andrea CAFA’:

è stato per me un onore dedicarmi alle imprese del nostro concittadino legato oltremodo ai valori della nostra bandiera.

Durante questi anni, grazie anche alla collaborazione di cari amici, abbiamo perseverato nel divulgare con forza, l’importanza storica delle gesta del Com.te e della nostra Marineria che ha reso onore all’Italia e alla nostra città, attraccando nei diversi porti del mondo.



La “Mostra Fotografica” itinerante, tenutasi negli anni all’interno di storiche sedi di bellissime città marinare, nelle quali siamo stati accolti con tutti gli onori del caso, ha tributato alla stessa un grande successo, che ci ha permesso di giungere anche nella Nostra Capitale, città natale dell’Epico Navigatore, ringraziando della presenza, la SOCIETA’ GEOGRAFICA ITALIANA, attraverso il Presidente Prof. Filippo BENCARDINO ed al provvidenziale interessamento della Prof. Ilaria CARACI.



Continueremo i nostri progetti mantenendo viva la memoria ponendo in risalto i valori della marineria italiana e del San Giuseppe Due.



Un Ringraziamento alla collaborazione degli sponsor che a diverso titolo supportano le nostre iniziative.



Di seguito vi riportiamo il programma degli eventi in occasione del 50° Anniversario



Buon vento



ROMA



08- 29 MAGGIO 2018



SOCIETA’ GEOGRAFICA ITALIANA



Mostra Fotografica



PALAZZETTO MATTEI



Villa Celimontana Via della Navicella, 12





ANZIO



10 GIUGNO 2018



REGATA IV°TROFEO CHALLENGE



GIOVANNI AJMONE CAT





27 GIUGNO 2018



Mostra Fotografica



Riviera Zanardelli Veranda Garzia





21 - 23 Settembre 2018



PORTO VENERE



MARIPERMAN Regata Vele Latine



3° Trofeo Mariperman “San Giuseppe Due”

