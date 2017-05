47 metri: a Roma Est la paura degli squali diventa reale

Sabato 13 e domenica 14 maggio dalle ore 11 alle 13 e dalle 15 alle 20 presso il centro commerciale Roma Est, Adler Entertainment allestirà uno stand speciale che lega la migliore realtà virtuale alle atmosfere ad alta tensione del film 47 metri, thriller-horror ambientato nelle profondità abissali del Messico.

I visitatori del centro troveranno una postazione dotata di visori Samsung per la realtà virtuale attraverso la quale potranno vivere un’esperienza adrenalinica della durata di due minuti circa. Proprio come le sorelle Kate e Lisa protagoniste del survival-thriller, si troveranno rinchiusi dentro a una gabbia utilizzata per le immersioni con gli squali.

Nel film le due sorelle, durante una sessione di inabissamento in Messico, rimangono intrappolate sul fondo dell’oceano. Con una riserva d’ossigeno di 60 minuti e le acque infestate dagli squali, dovranno riuscire a mettersi in salvo. A cosa andranno incontro i coraggiosi visitatori che decideranno di sfidare la paura per gli squali e tuffarsi nella realtà virtuale di 47 metri?

Non resta che andare a Roma Est e non perdere questa occasione per sperimentare la potenza della realtà virtuale. Il film di Johannes Roberts, con protagonisti Mandy Moore, Claire Holt e Matthew Modine, arriverà nelle sale italiane a partire dal 25 maggio con Adler Entertainment.