40 anni di Punk 1977-2017. Slowfesta del Decennale.

Al The Club 98 vi aspetta una serata unica dedicata al PUNK.

INGRESSO GRATUITO.



La leggenda narra che il #Punk sia nato nello storico Covent Garden di Londra la notte di Capodanno del 1977. Il concerto dei Clash inaugura un anno che vedrà uscire gli album di debutto di Sex Pistols, Damned, Clash, Stranglers.



Nulla sarà come prima. Il Punk non tarderà a giungere anche in Italia, dove oltre alla sua matrice dura e pura e "Straight Edge", a volte si trasformerà in suoni più morbidi e in una vena ironica. Basti citare i bolognesi Skiantos, su tutti.



La Celebrazione di questo 40ennale avverrà presso il The Club 98 di Roma. Sarà lì che il blog culturale "Slowcult. Il lento fluire del sapere" festeggerà 10 anni di attività. Una decade di musica, cinema, teatro, letteratura vissuti e raccontati con contenuti esclusivi.



Vi aspetta una serata da non perdere al The Club 98, via di Monteverde, 98 - Roma.



Dalle 19, happy hour drink+buffet €5 😮🍷🍺



▪ Musica (punk 😎si intende) con



::: 2Hurt - band guidata da Paolo Spunk Bertozzi che con i Fasten Belt è stato il più importante esponente del punk romano

::: Her Pillow - con la loro micidiale miscela folk-punk



▪ Ospiti d'onore i fotografo 👉Tano D'amico, giornalista e fotoreporter che ci ha regalato alcune tra le immagini più famose di quel periodo. Insieme a Gabriele Agostini, fondatore del Centro Sperimentale di Fotografia "CSF-Adams" presenteranno il libro dedicato a quegli anni intitolato "Il piombo e le rose" e la mostra attualmente in corso al Museo di Roma in Trastevere 77 una storia di quarant'anni fa - visita guidata.



▪ La famosa giornalista Daniela Amenta ci racconterà la figura di #Freak #Antoni frontman degli Skiantos presentando il libro "Freak out. Freak Antoni: Psicofilologia di un genio" (Compagnia Nuove Indye).



▪ La serata sarà arricchita da un allestimento speciale, la mostra "Reflux Generation" a cura di Mario Belfiore, dove il punk verrà raccontato con materiali d'archivio.



Per info:

fab.font@gmail.com

3283188769