4 luglio all'Hard Rock cafe con gli Statale 66

Il modo migliore per festeggiare il giorno dell'Indipendenza degli Stati Uniti è nel posto più americano di Roma: l’Hard Rock Cafe. Nel cuore della Capitale, nella via della Dolce Vita, prenderà forma una giornata di festeggiamenti in onore della tradizionale ricorrenza americana che commemora l'adozione della dichiarazione di indipendenza del 4 luglio 1776, con la quale le Tredici colonie si distaccarono dal Regno di Gran Bretagna. Per l’occasione Special 4th July Milkshake, disponibile nella caratteristica Milk jar nella versione analcolica oppure nella versione alcolica, disponibile dal 4 al 7 luglio. In palio biglietti openbus I Love Rome per chi sarà più attivo sui social durante la serata e per l’intera giornata 2 X 1 su Nastro Azzurro in bottiglia.

Dalle 20 appuntamento con la grande musica dal vivo di una delle band più cool del momento, Statale 66, celebre per la sua partecipazione al programma televisivo “STRACULT” in onda su RAI 2. Per info & prenotazioni:-Rome.SalesCoordinator3@hardrock.com-06 42 03 051-http://bit.ly/2Ygf0gk

