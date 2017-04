30 spettacoli in 60 minuti al Teatro Trastevere

Avviso ai Soci L'ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO TRASTEVERE PRESENTA I FORMAT DEL MESE Quest'anno il Teatro Trastevere, oltre a proporre i propri spettacoli, darà spazio anche a format teatrali d'innovazione culturale che troveranno la loro collocazione temporale in uno o due appuntamenti mensili e che accompagneranno la programmazione del Teatro Trastevere per tutta la stagione 2016-17. 30 SPETTACOLI IN 60 MINUTI con: Gioele Barone, Valentina Guaetta, Paola Moscelli e Lodovico Zago 4 aprile 2017 - ore 21:00 - Teatro Trastevere Biglietto 10 euro o Sfida la Sorte, giocando ai dadi o a blackjack! Penultimo appuntamento al Teatro Trastevere per il format mensile del martedì, tratto dal format americano di "Too Much Light Makes The Baby Go Blind" (30 Plays in 60 Minutes)© di Greg Allen, inedito in Italia! Quattro attori in scena, 60 minuti di tempo a disposizione e 30 storie da raccontare! Tratto dal format americano di "Too Much Light Makes The Baby Go Blind" (30 Plays in 60 Minutes)© di Greg Allen, "30 Spettacoli in 60 Minuti" è una corsa contro il tempo per mostrare tutte le sfaccettature della vita quotidiana, in una successione apparentemente casuale dei meccanismi più profondi dell'esistenza umana. Un nuovo tipo di spettacolo: sul palco non si susseguiranno personaggi imprigionati in un'unica trama, ma stili, pensieri e punti di vista inconsueti sulle relazioni, sulla società e sulla politica. Una finestra sulle dinamiche della vita. Al pubblico la chiave per aprirla. Questa è la sfida da cui parte la prima produzione indipendente di "Vox Animi": una sfida, in realtà, lanciata già quasi trent'anni fa a Chicago dallo scrittore e regista teatrale Greg Allen e raccolta con successo dalla sua innovativa compagnia di attori. Con "Too Much Light Makes The Baby Go Blind" (30 Plays in 60 Minutes)© nasce un nuovo format teatrale basato sulla brevità del testo, sull'immediatezza della rappresentazione, sull'onestà dell'interpretazione. Su questi stessi princìpi il giovane gruppo "Vox Animi" propone per la prima volta in Italia, con la diretta approvazione del suo creatore, questo nuovo genere teatrale che consiste in 30 spettacoli il cui unico filo conduttore è la loro verità. Sospendendo le convenzioni teatrali di personaggio, ambientazione, trama e la separazione fra pubblico e attore, il format mira infatti a rappresentare la vita reale sul palco, ricreando un mondo all'interno del teatro che non presenta nessuna finzione o illusione: il format «non accetta una "sospensione dello scetticismo", - spiega Greg Allen - non cerca di condurre il pubblico in qualche altro posto, in un'altra epoca insieme ad altre persone. L'idea è di occuparsi di cosa sta succedendo adesso, qui ed ora». Ufficio Stampa TEATRO TRASTEVERE Vania Lai prom.trastevere@gmail.com 3388940447 via Jacopa de Settesoli 3, 00153 Roma Per Info e Prenotazioni: Mail: info@teatrotrastevere.it Botteghino: 06 5814004