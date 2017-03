2Cellos in concerto a Roma

A grande richiesta i 2Cellos annunciano il ritorno in Italia: una data imperdibile del loro "The Score Tour 2017" in questo caso accompagnati da una "Strings Orchestra", il 26 giugno a Il Centrale Live - Foro Italico di Roma. Il Centrale Live è la rassegna di musica e intrattenimento, giunta alla sua sesta edizione, dove grandi artisti del panorama nazionale ed internazionale si danno appuntamento nella splendida cornice del Parco del Foro Italico.

Continua l'attesa per i prossimi appuntamenti previsti con i due violoncellisti sloveno-croati Luka Sulic e Stjepan Hauser: il 17 marzo esce "Score" (Portrait/Sony Music Masterworks), quarto lavoro in studio dopo "2Cellos" (2011), "In2ition" (2013) e "Celloverse" (2015). Il nuovo album, dedicato alle colonne sonore del cinema, è stato registrato con la London Symphony Orchestra e include le rivisitazioni in chiave 2Cellos dei temi originali di varie indimenticabili musiche tratte da film leggendari come "Nuovo Cinema Paradiso" di Ennio Morricone, "Il Gladiatore" e "Rain Man" di Hans Zimmer, "Il Padrino" di Nino Rota, "Momenti di Gloria" di Vangelis, la melodia del premio Oscar James Horner da Titanic “My Heart Will Go On”, nonché "Game Of Thrones Medley", primo singolo estratto il cui video ha già totalizzato oltre 5 milioni di visualizzazioni sul canale youtube dei 2Cellos, e "Moon River", tema originale di Colazione da Tiffany, appena pubblicato come secondo singolo.

Dopo l'uscita di "Score", il 22 marzo parte dal Palladium di Londra il tour mondiale, che fa tappa in Italia il 30 marzo al Mediolanum Forum di Milano, già sold out con 9500 biglietti venduti e che poi prosegue in Europa (già sold out tutti i concerti primaverili nelle arene), da maggio in Giappone e da luglio negli USA. Nel loro spettacolo più ambizioso e impegnativo realizzato finora, i 2Cellos suoneranno per la prima volta dal vivo i brani del nuovo album e per la prima volta accompagnati dall'orchestra, insieme al poderoso batterista Dušan Kranjc, i sensazionali mash-up del loro repertorio, ovvero la rilettura delle hit rock e pop, come "Thunderstruck", "Satisfaction", "Whole Lotta Love", "Smooth Criminal", che li hanno resi le indiscusse rockstar del violoncello in tutto il mondo e che continuano a registrare milioni di visualizzazioni in rete (già superati i 400 milioni di views solo sul canale YouTube ufficiale).