L’eredità di Lucio Battisti: le sue canzoni, le invenzioni sonore e la modernità delle soluzioni ritmiche a vent’anni dalla scomparsa, nell’incontro 29 settembre. I suoni e le canzoni di Lucio, secondo appuntamento del ciclo I miti della canzone a cura di Felice Liperi.

Un appuntamento per riascoltare le canzoni di Battisti e riflettere sul suo straordinario patrimonio musicale con testimoni e collaboratori come Pietruccio Montalbetti dei Dik Dik, a lungo a fianco dell’artista e autore di “Io e Lucio Battisti” e di “Amazzonia. Io mi fermo qui.

Viaggio in solitaria tra i popoli invisibili”, Geoff Westley, direttore d’orchestra e produttore di dischi fondamentali come “Una donna per amico”, “Una giornata uggiosa”, Pasquale Minieri, produttore e collaboratore nella stagione elettronica del cantautore reatino, e Luciano Ceri, autore e biografo del musicista con Pensieri e parole. Lucio Battisti. Una discografia commentata.