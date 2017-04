27 anni di corto circuito

Quest'anno il csoa Corto Circuito compie 27 anni di storia. Per tutti questi anni abbiamo lottato per costruire insieme un'alternativa politica e sociale in questa città. Non ci pieghiamo alla politica della svendita del patrimonio pubblico e all'abbattimento di uno spazio che da sempre è stato punto di riferimento per attività politiche,sociali e culturali e fucina di nuovi progetti dal basso, per la valorizzazione della periferia romana e delle vertenze cittadine. Vogliamo festeggiare con tutti coloro che in questi anni ci hanno sostenuto e hanno attraversato i nostri spazi con una tre giorni ricca di appuntamenti. Il compleanno avrà inizio venerdì 21 aprile con un Corteo territoriale che scenderà per le strade di Cinecittà per festeggiare e sostenere il centro sociale. Il Corto esiste e resiste! In vista della manifestazione del 6 maggio Roma Non Si Vende! - Manifestazione cittadina, sabato 22 aprile, abbiamo invitato la giunta a partecipare all'Assemblea Pubblica in cui si discuterà di quali siano le prospettive per gli spazi e per le associazioni di base e quale futuro per il patrimonio pubblico.

Il programma completo del Compleanno: Venerdì 21 Aprile ore 17:30 pzza. Cinecittà CORTEO TERRITORIALE Dalle 20:00----1:00 Dancehall con: Mr Roots and Culture Laganá Nembokid Selecta ( Sally Brown ) Dj Brusca ( outta Mangiadisco) Fabio B ( More Fire R.O.R. ) Ginko & Pekoz ( outta Villa Ada ) Mario Dread ( outta Cool Runnings ) Sabato 22 Aprile ore 17:30 ASSEMBLEA PUBBLICA "Quali prospettive per gli spazi e per le associazioni di base e quale futuro per il patrimonio pubblico" Sono invitati: Presidente del Consiglio Comunale( Marcello De Vito), Pres. VII municipio (Lozzi), Assessore al Bilancio e al Patrimonio (Andrea Mazzillo), Assessore alle Politiche Sociali (Laura Baldassarre), Presidente del Gruppo M5S a Roma (Paolo Ferrara). ore 22:30 Battle Frente Cumbiero Romano vs KriminalPop Domenica 23 Aprile dalle ore 09:00 alle 18:00 CortoMercato festeggia un anno! Ore 18:00 Assemblea "I nuovi schiavi" Intervengono: Riadh zagdane coordinamento nazionale lavoro privato usb Baobab Experience LasciateCIEntrare Cittadini del Mondo dalle ore 21:30 Cabaret Antifascista a cura di Laboratorio Metropolitano di Cultura Indipendente Potete seguire tutte le giornate in diretta su Radiosonar.net GIU' LE MANI DAGLI SPAZI SOCIALI! IL CORTO NON SI TOCCA!