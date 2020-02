Maurizio Mattioli ospite all'evento per i 25 anni di attività di Emme Più

Grande partecipazione del pubblico al Centro Commerciale Arca di Capena per festeggiare i 25 anni di attività dei Supermercati Emme Più, storico marchio del Gruppo Maiorana.

Nel corso dell’evento sono stati premiati con una targa ricordo i dipendenti che da 25 anni prestano servizio nei punti vendita. Ospite d’onore il noto attore Maurizio Mattioli, che con la sua bravura e simpatia ha coinvolto il pubblico presente, facendolo partecipe di questa iniziativa.

Insieme a Maurizio Mattioli e al Dr. Domenico Salvoni, Marketing Manager del Gruppo Maiorana, sono saliti sul palco man mano le donne e gli uomini che hanno contribuito al primo importante traguardo dei Supermercati Emme Più, presenti nel centro Italia con 41 punti vendita di proprietà a gestione diretta. È stato un momento emozionante per tutti, anche per il pubblico, che ha scoperto un ambiente familiare, fatto di passione e cortesia, in cui datore di lavoro e dipendenti sono accomunati dagli stessi valori.

L’evento si è svolto in uno degli storici punti vendita, tra i più ampi della catena di Supermercati Emme Più. Un ipermercato sviluppato su una superficie di circa 3000 mq., aperto tutti i giorni dalle 9:00 alle 20:30, in grado di soddisfare per intero le esigenze della clientela della zona che va da Fiano Romano a Monte Rotondo e paesi limitrofi.



Dalle eccellenze del territorio selezionate per la qualità e la garanzia di produzione, alla scelta di prodotti provenienti solo dai migliori produttori che utilizzano filiere e materie prime controllate, i Supermercati Emme Più rappresentano una valida alternativa al prodotto di marca industriale.

“La forte sinergia tra vendita all’ingrosso e vendita al dettaglio – spiega Maggiorino Maiorana, Presidente del Gruppo – ci permette di essere più veloci e flessibili nelle scelte per proporre al cliente un’offerta sempre ricca, tracciabile e sicura. Un’esperienza che difficilmente può riscontrare altrove”.

“Consapevoli che tra le diverse esigenze del pubblico c’è il risparmio e la lotta allo spreco- afferma Domenico Salvoni, marketing manager di Emme Più - vogliamo mantenere alti gli standard di qualità e di sostenibilità. Grazie alle strette collaborazioni con i nostri partner e fornitori, possiamo offrire “prezzi bassi sempre” su tantissimi prodotti”.

Continua la mission aziendale di Emme Più, focalizzata al contatto diretto e alla soddisfazione del cliente. Per festeggiare i 25 anni di attività sono previste diverse iniziative nel corso dell’anno.