24H Mtb Roma - 24 ore in bicicletta!

La 24h MTB ROMA arriva a Cinecittà World, il parco divertimenti del Cinema e della TV, per pedalare tra i set cinematografici che hanno fatto la storia del cinema italiano e mondiale.

24 ore in bicicletta!

Scopri di seguito il programma dettagliato delle giornate:

VENERDÌ 15 SETTEMBRE 2017

– Ore 09:00 Apertura del Villaggio 24h

– Ore 15:30 Apertura segreteria 24h per ritiro pettorale

– Ore 17:00 Iscrizioni Gara Podistica campestre THAI RUN FOR 24H

– Ore 19:00 Gara podistica campestre “THAI RUN FOR 24H” di 8 km

– Ore 21:00 Serata a tema

SABATO 16 SETTEMBRE 2017

– Ore 07:00 Apertura del Villaggio 24h

– Ore 11:00 MyFlyZone Team spettacolo di Street Trial, BMX Flat e MTB-Street

– Ore 12:00 Partenza della 24h MTB ROMA MMXVII

– Ore 12:00 Partenza della 6h MTB CINECITTA’ WORLD

– Ore 13:00 MyFlyZone Team spettacolo di Street Trial, BMX Flat e MTB-Street

– Ore 16:00 24MINUTI in BIKE Promozionale

– Ore 18:00 Arrivo 6h MTB CINECITTA’ WORLD

– Ore 18:00 MyFlyZone Team spettacolo di Street Trial, BMX Flat e MTB-Street

– Ore 20:00 MyFlyZone Team spettacolo di Street Trial, BMX Flat e MTB-Street

– Ore 20:30 SERATA A TEMA

– Ore 24:00 Proseguo della prova Endurance 24h

DOMENICA 17 SETTEMBRE 2017

– Ore 07:00 Apertura del Villaggio 24h

– Ore 11:00 MyFlyZone Team spettacolo di Street Trial, BMX Flat e MTB-Street

– Ore 12:00 Arrivo della 24h MTB ROMA MMXVI

– Ore 13:00 MyFlyZone Team spettacolo di Street Trial, BMX Flat e MTB-Street

– Ore 15:00 Premiazione della 24h

– Ore 16:00 Cerimonia di chiusura

– Ore 18:00 Chiusura Villaggio 24h

