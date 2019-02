21st Century Songs: il trio Zanti, Antonelli e Merli in concerto al Circolo Montecitorio

Torna in concerto a Roma il trio composto da Alessio Zanti al pianoforte, Stefano Antonelli alla chitarra ed Andrea Merli alla batteria. L’appuntamento da non mancare è per Giovedì 14 Marzo alle ore 21 presso il Circolo Montecitorio in via dei Campi Sportivi 5 Roma.



Il trio, attivo da oltre un decennio , torna quest’anno con un nuovo progetto intitolato “21st Century Songs: from Britpop to the Future”, un omaggio al rock di ultima generazione, attraverso una nuova rilettura dei brani in chiave strumentale. In repertorio: dal Britpop anni Novanta degli Oasis e dei Blur, passando per il Grunge dei Pearl Jam, senza dimenticare il pop di Robbie Williams e dei Coldplay, fino ad arrivare ad uno dei gruppi più quotati dei giorni nostri: i Muse.



Info e contatti: tel 0639723170 – email: associazionetommasodaquino@gmail.com

Sito web evento: http://tommasodaquino.it

Facebook: https://it-it.facebook.com/AssociazioneTommasoAquino/



Brani in programma:



- Divine Comedy: Bad Ambassador

- Oasis: Stand By Me

- Blur: The Universal

- Radiohead: Creep

- Pearl Jam: Black

- Stone Temple Pilots: Interstate Love Song

- Chris Cornell: Disappearing One

- Lenny Kravitz: Are You Gonna Go My Way

- Robbie Williams: Angels

- Coldplay: Fix You

- Bluvertigo: La Crisi

- Mika: Grace Kelly

- Muse: Neutron Star Collision (Love Is Forever)

- Muse: Defector