2001 A Techno Odissey: odissea nello spazio video-musicale

Il 6 ottobre Ex Dogana vi porta per la prima volta nel suo cuore: 1.100 mq di spazi ristrutturati e 20 video-proiettori per quella che sarà una Odissea nello Spazio video-musicale.

Uno dei più grandi film di fantascienza di tutti i tempi incontra l'elettronica e la techno, con l'ultima sala a strabiliarvi.

Line up

Un ospite visionario considerato a gran voce uno dei pionieri della techno, remixato da Aphex Twin: The Mover (live).

Gabber Eleganza: il progetto musicale che sublima la cultura gabber di Alberto Guerrini, per la prima volta a Roma.

Assalti Industriali (Luciano Lamanna & Cosimo Damiano - live): Techno senza compromessi ad opera dei nostri maestri di cerimonie. Muri di synth analogici e batterie elettroniche.

Mokum Records / Fucking Hardcore LTD Showcase con:

Danytribe / The Twins Artcore

Formek

VIDEO Project by Image Hunters