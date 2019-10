20° Anniversario dell'Oasi LIPU Castel di Guido

Ad ottobre del 1999 nasceva l' Oasi LIPU Castel di Guido. Dopo anni di lotte al bracconaggio, di scoperte scientifiche, di migliaia di visite ed eventi che hanno visto la partecipazione di molti voi e che speriamo coinvolgeranno altri per altrettanti anni, è con grande gioia che vi invitiamo Sabato 19 e Domenica 20 ottobre a festeggiare INSIEME!

Sabato 19 ripercorreremo con un inedito Storytelling questi 20 anni trascorsi. Domenica 20 esperienze di nordic walking, l'emozionante liberazione di un rapace curato dal CRFS Lipu Roma, laboratori per i più piccoli, teatro, raccolta di funghi con esperti e tanto tanto altro. Non mancate!



SABATO 19 OTTOBRE

Borgo di Castel di Guido (mappa: https://bit.ly/2Inv6yF)



ore 9-13 Laboratori per bambini

a cura di LIPU, Associazione Castel di Guido e altro



ore 9-16 Visita alla villa romana delle Colonnacce

a cura del Gruppo Archeologico Romano



ore 10 Saluti istituzionali, sono invitati:

Laura Fiorini, Assessora Politiche del Verde di Roma Capitale

Marcello Visca, Direttore RNS del Litorale Romano

Vito Consoli, Direttore Regionale Capitale Naturale e Parchi

Emanuele Penna, Assessore Ambiente Municipio XIII

Gabriella Meo, Consigliera LIPU

Danilo Selvaggi, Direttore Generale LIPU



Ore 10.30 Storytelling “Castel di Guido, una storia, tante storie”

Vent’anni di attività e successi dell’Oasi della LIPU



A seguire Merenda del contadino

a cura dell’Ass. Castel di Guido e altro



DOMENICA 20 OTTOBRE

Centro Visite dell'Oasi (mappa: https://bit.ly/2naLZFd)



ore 7.30 3 Raduno Micologico con Operativi per l'ambiente



ore 9.30 – 13 Ludoteca per bambini

a cura di LIPU, Buono, Ass. Castel di Guido e altro…



ore 10 percorso di Nordic Walking lungo i sentieri “Allocchi”, “Volpi” e “Rondini”



ore 10 – 12.30 apertura della Villa delle Colonnacce

a cura del Gruppo Archeologico Romano



ore 10.30

visita al Sentiero delle rondini (difficoltà 1)

visita al Sentiero degli allocchi (difficoltà 2)



ore 12.30 Ritorno alla libertà

a cura del CRFS Lipu Roma



ore 13 Pranzo (15 euro)

Prenotazione obbligatoria al numero 3396908183



ore 15

“I funghi, un regno da conoscere”

“Voli senza frontiere” orienteering



16.30 Teatro di Paglia – Il Folletto e Margherita

a cura dell’Ass. Culturale ARPA



DOVE SIAMO

Localizzazione dell'Oasi su Google maps: https://goo.gl/maps/6jwmR9ZVq192